Dido combineert met ritmiek van haar broer

Het was lang stil rond de Britse zangeres Dido, maar nu is er een nieuw album en een wereldtour. Dido, 47, werkte voor Still On My Mind weer samen met haar broer, producer Rollo, bekend van Faithless. De combinatie van Rollo’s elegante synthesizersound met daarin voldoende gorgelende filters om al te veel beschaving te voorkomen, met de lichte soul van zijn zus, blijkt aantrekkelijk. Dido heeft een lage, bedachtzame stem en zingt zonder veel opwinding, maar daar zorgt Rollo dan voor door de ritmiek op te voeren tot een dansbare ontknoping.

Sommige nummers worden opgesierd met gospelachtige koorzang en akoestische gitaar. Andere krijgen een zwaar hiphopritme. Dido’s hang naar hiphop is bekend; op haar vorige album werkte ze samen met Kendrick Lamar, en zal ze voor altijd worden geassocieerd met Eminem, die haar liedje ‘Thank You’ samplede in wereldhit ‘Stan’.

Live: 17/5 Paradiso, A’dam. 24/11 Afas Live, A’dam