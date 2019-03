‘Californië schort doodstraf op’

De Amerikaanse staat Californië gaat de doodstraf niet langer uitvoeren zolang de Democraat Gavin Newsom gouverneur is. Dat melden bronnen rond de gouverneur aan persbureau AP. Volgens Newsom is het uitvoeren van de doodstraf “verkeerd”. In Californië zitten 737 mensen vast die veroordeeld zijn tot de doodstraf.

Gouverneur Newsom trekt de wetgeving rond dodelijk injecties in en sluit de pas geopende ruimtes waar executies kunnen worden uitgevoerd in de gevangenis van San Quentin. Deze vertrekken zijn nog nooit gebruikt. Volgens een conceptversie van de toespraak gaat Newsom woensdag zeggen dat het “opzettelijk doden van een ander persoon verkeerd” is. “Als gouverneur zal ik geen toezicht houden op de executie van wie dan ook.

Newsom noemde de doodstraf al eerder “een mislukking” die vooral slecht uitpakt voor “zwarte mensen, mensen met een psychische aandoening en mensen die geen advocaat kunnen betalen”. In de staat is al sinds 2006 niemand meer geëxecuteerd. Hierdoor zitten de gevangenissen vol mensen die ter dood zijn veroordeeld.

In 2016 werd nog een referendum gehouden met de vraag of de straf van ter dood veroordeelden moest worden omgezet in levenslang. Het voorstel werd met ruim 53 procent van de stemmen verworpen.