Britse parlement stemt tegen een No Deal-Brexit

Het Britse Lagerhuis heeft woensdagavond tegen een No Deal gestemd. Dit betekent dat het parlement donderdag zal debatteren over een verzoek om Brexit-uitstel aan de EU. 321 parlementsleden stemden tegen, 278 Members of Parliament waren vóór.

De volksvertegenwoordigers gingen met het stemmen tegen een No Deal zelfs nog een stapje verder dan Theresa May graag had gezien. Bovenop het voorstel van het kabinet, dat alleen een No Deal op 29 maart zou uitsluiten, stemde het Lagerhuis voor een amendement dat álle toekomstige mogelijkheden voor een No Deal uitsluit. Premier May, die vanwege stemproblemen de woordvoering de hele dag aan haar ministers had overgelaten, benadrukte na de stemming dat haar deal nog steeds de enige echte optie is en dat haar voorkeur uitgaat naar een kort, technisch uitstel.

Dat een No Deal op weinig populariteit kan rekenen bij de meeste Members of Parliament, was voorafgaand aan de stemming wel duidelijk. Eind januari werd er al een vrijblijvend amendement aangenomen door het Lagerhuis waarin een vertrek uit de EU zonder een deal werd afgewezen.

Brussel

Na de stemming van woensdagavond is vooral de vraag: met welk uitstelverzoek gaat het Verenigd Koninkrijk precies naar Brussel? De 27 overgebleven EU-landen, die op 21 maart samenkomen voor een top, moeten er unaniem mee instemmen. Formeel hebben ze dan wel een goede reden nodig van de Britten. Aangezien Mays deal nu tot twee keer toe overweldigend is weggestemd, zal de formulering van het verzoek nog flink wat debat uitlokken. Vooralsnog is er ook geen duidelijk alternatief dat wel op een meerderheid kan rekeken.

Een groep Lagerhuisleden van diverse partijen wil daarom een serie van indicatieve stemmingen afdwingen, mocht er donderdag voor uitstel van de Brexit worden gestemd. Dan zouden bijvoorbeeld de opties van een tweede referendum of het onderhandelen over een zachtere Brexit op tafel kunnen liggen, om zo te kijken hoeveel steun daar voor is in het Britse parlement.