Nederland ‘niet onwelwillend’ tegenover uitstel Brexit

Welkom in een nieuw Brexitblog

Welkom in een nieuw blog over de Brexit. Dinsdag wees het Britse Lagerhuis het aangepaste Brexit-akkoord van premier Theresa May af. Woensdag zullen de parlementariërs stemmen over een No Deal-Brexit. Als een No Deal inderdaad verworpen wordt, wordt vervolgens donderdag gestemd over het uitstellen van de Brexit. In dit blog volgen we de laatste ontwikkelingen.

