Boete voor illegale verhuur woningen fors omhoog

De boete die gemeenten kunnen opleggen voor illegale verhuur van een woning wordt verviervoudigd. Dat schrijft minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) woensdag in een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. De minister wil gemeenten meer bevoegdheden geven om op te treden tegen illegale verhuur van woningen voor bijvoorbeeld vakantieverhuur.

De boete die gemeenten maximaal kunnen opleggen bij “herhaaldelijke overtreding” van lokale verhuurregels wordt verhoogd van 20.750 euro naar 83.000 euro. Volgens de minister wordt hiermee illegale verhuur “niet meer lucratief”.

Registratieplicht

Ook wil de minister wettelijk regelen dat gemeenten een registratieplicht kunnen instellen voor het verhuren van woningen via verhuurplatforms zoals Airbnb. Wie zijn huis aanbiedt, moet daar dan melding van maken, zodat de gemeente kan bijhouden op welke adressen verhuur plaatsvindt. De minister komt hiermee tegemoet aan een motie die in 2016 al door de Kamer werd aangenomen om een nationaal registratiesysteem op te tuigen.

Ook moeten gemeenten een meldplicht en een vergunningsplicht kunnen invoeren zodat ze een maximaal aantal verhuurdagen kunnen regelen. Als verhuurplatforms verhuurgegevens niet willen vrijgeven, moet bovendien een zogeheten last onder dwangsom kunnen worden opgelegd. Daarmee kunnen gemeenten officieel dreigen met een boete. Tot nu toe heeft Airbnb altijd geweigerd de exacte adressen en verhuurperiode te delen met de gemeente.

In Amsterdam geldt al een meldplicht voor vakantieverhuur, maar de gemeente kan alleen steekproefsgewijs controleren. Wie zich in de hoofdstad niet registreert, kan een boete van 6.000 euro krijgen. Ook valt de afspraak die Amsterdam maakte met Airbnb over het aantal verhuurdagen en aantal huurders, makkelijk te omzeilen.