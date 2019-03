Bijna genoegdoening PEC voor ongemak uitstelduel

Taart was er gekomen van de supporters van Ajax, goedmakertje voor het geleden ongemak door het verzetten van het competitieduel tussen Ajax en PEC Zwolle naar nu. „Maar liever heb ik punten", zei PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser woensdagmiddag aan de telefoon, op weg naar Amsterdam.

Een gelijkspel in de Johan Cruijff Arena als balsem op de ziel, het was hem niet gegeven. Het duel, aftrap half zeven, was uitgesteld naar deze woensdagavond zodat Ajax twee weekenden terug rust had in de aanloop naar de return van de achtste finale Champions League. Zestig Zwolse supporters, in plaats van ruim honderd, maakten alsnog de tocht naar Amsterdam.

Zonder ingevingen van de gekwetste Hakim Ziyech en Frenkie de Jong morrelde Ajax wat aan, acht dagen na de sensatie in Madrid. Gezapig voetbalde Erik ten Hags ploeg zich tot de 1-0 van Dusan Tadic, na rust was de fut eruit. Vito van Crooij maakte een kwartier voor tijd gelijk en kreeg even later zijn tweede geel. Door de late 2-1 van Daley Blind nadert Ajax koploper PSV tot twee punten.

PEC Zwolle moet ineens, deze week dus, drie duels in acht dagen spelen. Of Visser er beter mee kon leven, nu het sparen van Ajax nut bleek te hebben gehad tegen Real Madrid? „Daar ging het ons nooit om. Het was gewoon een waardeloos proces.” Lachend: „Maar dat een wedstrijd niet spelen tegen PEC zoveel impact had, had ik ook niet verwacht.”

Voetbalbelang

Niet tijdig geïnformeerd door de KNVB, niet betrokken bij de besluitvorming. Geofferd op het altaar van het vaderlands voetbalbelang. De Zwollenaren wendden zich tot de arbitragecommissie van de KNVB, zonder succes. Een gang naar de kortgedingrechter werd overwogen. „Maar het blijkt lastig om aantoonbaar schade te definiëren”, zegt Visser.

Bekomen van de schrik werd PEC deze maand opnieuw vermangeld onder druk van de grote jongens, ditmaal lijdend voorwerp in de kwestie opvolging Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord. Trainer Jaap Stam ging in op de avances. Het vrije weekend dat ontstond door de verplaatsing van Ajax-PEC gaf hem, wrang genoeg, alle tijd te onderhandelen.

Visser: „Dan denk je eerst: ‘Nee, dat gaan we niet doen.’ Maar dan weet je ook dat je gezien de positieverbetering kansloos bent in een eventuele arbitragezaak.” Feyenoord betaalt een paar ton om het contract van Stam af te kopen, Visser gaat niet in op de hoogte van het bedrag.

En zo gaat dat: Stam, tien weken terug aangetrokken om PEC in de eredivisie te houden en ambities vorm te geven, gaat over tien weken alweer weg. Hij is 46 jaar en zo veel tijd, redeneerde de oud-international, heeft hij niet meer om op de volgende trein naar de top te wachten.

En nu? Het is schakelen in „parallelle circuits”, zegt Visser. Degradatiezorgen – PEC staat één punt boven de plekken voor playoffs om handhaving – maken het lastig zoeken naar een nieuwe coach. Zondag Excelsior-uit – belangrijk. Negen duels te gaan voor negen punten, ruwweg genoeg om zeker te zijn van handhaving.