Ajax wint moeizame wedstrijd tegen PEC pas in slotfase

Ajax is in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle ontsnapt aan puntenverlies. Daley Blind kopte zijn ploeg pas in de 85e minuut naar een benauwde zege: 2-1.

Dusan Tadic opende de score voor Ajax in de 32e minuut. 1-0. Na de openingstreffer oogde de thuisploeg vermoeider en vermoeider. PEC Zwolle werd sterker en Vito van Crooy maakte in de 67e minuut gelijk. De winnende treffer van Blind werd voorbereid door de debuterende Noa Lang.

De eredivisiewedstrijd werd woensdag gespeeld omdat Ajax in aanloop naar de achtste finale in de Champions League tegen Real Madrid een weekend vrijaf had gekregen van de KNVB. PEC Zwolle vocht die beslissing tevergeefs aan in een tuchtprocedure bij de bond.

Ajax is koploper PSV door de zege tot twee punten genaderd. De club uit Amsterdam gaat zondag op bezoek bij AZ. PSV speelt dan tegen VVV-Venlo. Na een week met twee interlands van het Nederlands elftal treffen beide titelkandidaten elkaar op 31 maart in de Johan Cruijff ArenA. (ANP)