100 jaar luchtvaart in Nederland

De locatie voor de viering is toepasselijk. Op een terrein aan de Papaverweg, niet ver van het Eye Filmmuseum, vond in augustus en september 1919 de Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam (ELTA) plaats. Initiatiefnemer Albert Plesman wilde het Nederlandse publiek enthousiast maken voor de luchtvaart, nadat Nederland door de neutrale positie in de Eerste Wereldoorlog een achterstand had opgelopen.

De ELTA was de opmaat voor de oprichting van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij door Albert Plesman, de Nederlandsche Vliegtuigenfabriek door Anthony Fokker en de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart, aanvankelijk bedoeld om de veiligheid van de militaire luchtvaart te bevorderen. Fokker Technologies in Papendrecht is nu onderdeel van het Britse bedrijf GKN Aerospace. Kennisinstituut NLR noemt zichzelf Netherlands Aerospace Center. KLM is de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld die nog onder de oorspronkelijke naam actief is.