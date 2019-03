Welke zorg krijg je vergoed en wat betaal je zelf?

‘Geen seks met een vent, dan wordt je kinderwens niet erkend’. De spandoeken van vrouwen die zaterdag meededen aan de Women’s March in Amsterdam waren duidelijk: kunstmatige inseminatie moet ook voor alleenstaande en lesbische vrouwen worden vergoed. Zij zien dat als de enige manier om een kind te krijgen.

Maar minister Bruins (Medische Zorg, VVD) heeft aan de Tweede Kamer juist geschreven dat kunstmatige inseminatie voor die vrouwen, met wie medisch gezien niets mis is, níet in de basisverzekering past.

Elk jaar is het touwtrekken over behandelingen die wél of niet in het basispakket van de zorgverzekering horen. Iedereen is er verplicht voor verzekerd en betaalt mee aan elkaars behandelingen en medicijnen. Dit jaar ging paracetamol eruit en ‘leefstijltraining’ (begeleiding bij beweging) erin. Het onafhankelijke Zorginstituut Nederland doet – na advies van wetenschappelijke verenigingen van artsen en patiënten – een voorstel wat er in het basispakket moet zitten. Het laatste woord is daarbij aan de politiek.

Hét criterium voor vergoeding: is er medische noodzaak bij de patiënt voor de behandeling en is die behandeling bewezen effectief? Áls het mogelijk is de kosteneffectiviteit te berekenen (vergoeden we dit, dan bespaart dat andere zorgkosten) dan gebeurt dat.

Over de inseminatie bij gezonde vrouwen, schreef Bruins aan de Kamer: „Het mogelijk maken van vergoeding van behandelingen waarvoor een medische indicatie ontbreekt, impliceert een fundamentele aanpassing van de Zorgverzekeringswet die vergaande consequenties heeft. Hiermee ontstaat druk op de betaalbaarheid en kwaliteit van het verzekerde pakket […] Ik ben niet van plan de Zorgverzekeringswet hierop aan te passen.”

Foto Istock Foto Istock

Inbrengen van zaad

De afgelopen jaren vergoedden zorgverzekeraars kunstmatige inseminatie (inbrengen van zaad) jaarlijks 9.000 keer; 3.000 keer bij vrouwen met een medisch probleem, 3.000 keer bij alleenstaande vrouwen en 3.000 keer bij lesbische vrouwen. Over die 6.000 niet-medische indicaties stelden sommige zorgverzekeraars het afgelopen half jaar vragen aan het Zorginstituut. Moesten ze die wel vergoeden? Het antwoord stond in de brief van Bruins. Vrouwen moeten dat voortaan zelf betalen - ongeveer 1.000 euro per keer.

Die vergoeding voor kunstmatige inseminatie moet juist blijven, vinden veel gynaecologen, ook niet-medisch-noodzakelijke inseminaties. Op sociale gronden; anders zijn vrouwen mogelijk aangewezen op donorsperma dat ze kopen via internet en moeten ze dat zelf inbrengen. Een petitie als reactie op Bruins’ brief is ondertekend door 88.000 mensen.

Je kunt je vaker afvragen of er medische noodzaak is voor een behandeling of medicijn, zegt zorgeconoom Wim Groot, verbonden aan de Universiteit Maastricht. „Er is geen medische noodzaak om de anticonceptiepil te slikken. Hij wordt dus ook niet vergoed. Maar wél voor jongeren tot 21 jaar. Waarom? Omdat ze tienerzwangerschappen willen voorkomen.”

Pruik

Mannen die kaal worden, krijgen een pruik of haartransplantatie niet vergoed uit de basisverzekering. Kaalheid hoort bij ouder worden, is de redenering. Oud worden is geen ziekte. Maar patiënten die kaal worden doordat ze chemotherapie hebben gehad of die lijden aan een ziekte als alopecia areata, waarbij vrij plotseling kale plekken ontstaan, krijgen wel een vergoeding. 436 euro voor een pruik, de rest betaalt de patiënt zelf.

Schaamlipcorrectie

Een operatie voor vrouwen die vonden dat hun schaamlippen te groot waren, werd een tijd lang vergoed uit het basispakket. Toen de vraag naar die ingreep groter werd, is die vergoeding geschrapt. Dit ging niet meer om medische noodzaak, zei het Nederlands Zorginstituut, maar om esthetiek. Daarmee verdwenen in één klap ook de hersteloperaties voor besneden Afrikaanse vrouwen uit het basispakket, vertelt voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gynaecologie en Obstetrie Jan van Lith. „Dat valt dan onder dezelfde noemer. Terwijl de besneden vrouwen vreselijke pijn kunnen hebben zonder zo’n hersteloperatie.” Ongeveer dertigduizend vrouwen in Nederland uit onder meer Ethiopië en Soedan zijn besneden.

Besnijdenis

De besnijdenis van islamitische en joodse jongetjes op religieuze gronden wordt sinds 2005 niet meer vergoed. Besnijdenis op medische gronden (wat veel minder vaak gebeurt) viel daarmee ook uit het basispakket. In 2013 keek minister Schippers na protest van urologen opnieuw of de medisch noodzakelijke besnijdenis vergoed moest worden. De conclusie: nee, dat betaalt de patiënt zelf. Drie jaar later besloot men, na aanhoudende protesten, dat besnijdenis op medische gronden wél wordt vergoed. Ook de zorg van een uroloog bij medische complicaties na een mislukte besnijdenis (op religieuze gronden) wordt vergoed.

Borstimplantaten

Elk jaar laten ruim tienduizend vrouwen in Nederland hun borsten vergroten door de plastisch chirurg. Dat zit niet in het basispakket. Maar het weghalen van siliconen, als de vrouw er last van heeft, wordt weer wel vergoed. Dan is er een medische grond. Borstprotheses worden wél vergoed voor transgenders man/vrouw. Zij worden zonder borsten niet aangezien voor vrouw, zo is de redenering. Die algemene acceptatie is nodig om een geslachtsveranderende operatie te laten slagen. Het Zorginstituut hierover: „Een geslachtsverandering is geslaagd te noemen als de persoon die dit heeft ondergaan zodanig wordt geaccepteerd door de maatschappij dat het leven in het gewenste andere geslacht niet tot beperkingen leidt. (…)”

Logopedie

Kinderen met een spraakgebrek kunnen gepest worden. Toch wordt logopedie alleen vergoed als het ‘een medisch doel’ dient: „Gericht op het herstellen, verbeteren of onderhouden van het functioneren van de organen voor gehoor, stem of spraak.” Logopedie wordt níet vergoed als het wordt gegeven wegens dyslexie of „in verband met dialect of anderstaligheid”. Stottertherapie wordt voor kinderen weer wél volledig vergoed.

Anticonceptie

De anticonceptiepil wordt niet vergoed. Er is geen medische noodzaak om die te slikken. Toch wordt die wel vergoed voor vrouwen tot 21 jaar en vinden sommigen dat hij voor alle leeftijden vergoed zou moeten worden. En condooms? Daarmee voorkom je overdracht van geslachtsziektes. Condooms worden niet vergoed.

Groeihormonen Sommige kinderen met een groeiachterstand krijgen groeihormonen, die worden vergoed uit het basispakket. Een medische noodzaak is er niet: sommige mensen zijn nu eenmaal klein. Een sociale indicatie is er wel: kleine kinderen, en volwassenen, worden vaker gepest dan anderen.