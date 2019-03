VS trekken ook laatste diplomaten terug uit ambassade Venezuela

De Verenigde Staten trekken ook de rest van hun ambassadestaf uit Venezuela terug. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zegt dinsdag dat de aanwezigheid van het diplomatieke personeel in Caracas “een beperking op het beleid” van de VS is geworden.

Pompeo verwijst in zijn bekendmaking ook naar de verslechterde situatie in het Zuid-Amerikaanse land. Sinds donderdag wordt Venezuela geteisterd door een grote stroomstoring. De politieke crisis in Venezuela wordt daardoor erger. Inmiddels zijn in Venezolaanse ziekenhuizen zeker vijftien doden gevallen door de elektriciteitsproblemen.

Cyberaanval

President Nicolás Maduro beschuldigt de Verenigde Staten van de stroomstoring, die de Amerikanen met een cyberaanval veroorzaakt zouden hebben. Juan Guaidó, oppositieleider en voorzitter van het parlement, wijst op een gebrek aan investeringen in het verouderde elektriciteitsnetwerk van het land. Hij wil de noodtoestand uitroepen. Afgelopen weekend gingen duizenden Venezolanen de straat op om te protesteren.

De Verenigde Staten, samen met zo’n vijftig andere landen wereldwijd, hebben Guaidó erkend als interim-president. Maduro wordt ondersteund door onder meer China, Rusland en Cuba.

Volgens Pompeo wordt het overgebleven ambassadepersoneel in Caracas deze week nog teruggehaald. In januari eiste de regering-Maduro al het vertrek van Amerikaanse diplomaten, die hun ambassade toen echter openhielden. Het niet-essentiële personeel vertrok toen al wel.