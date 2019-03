Twee oud-politieagenten opgepakt voor moord op Braziliaanse politicus

In Brazilië zijn twee oud-agenten opgepakt omdat zij in verband worden gebracht met de moorden op politicus Marielle Franco en haar chauffeur. De moorden zorgden vorig jaar voor nationale protesten. Het staat nu ook vast dat Franco is vermoord om haar politieke ideeën. Met de arrestaties worden de moorden volgens de autoriteiten bijna opgelost.

Franco was gemeenteraadslid in Rio de Janeiro en gebruikte haar positie om misstanden aan te kaarten. Ze liet zich kritisch uit over onder meer de politie, die in Rio verantwoordelijk is voor zo’n duizend moorden per jaar.

De verdachten zijn Ronnie Lessa, een gepensioneerde agent van de militaire politie en Élcio Vieira de Queiroz, een agent die uit zijn functie werd gezet. Onderzoekers menen dat Queiroz Franco en haar chauffeur in een hinderlaag lokte, waarna Lessa vervolgens de schoten loste. Franco’s woordvoerder zat ook in het voertuig, zij raakte lichtgewond.

Een van de verdachten woont in dezelfde gemeenschap als waar de Braziliaanse president Jair Bolsonaro ook een huis bezit, maar wat de verhouding tussen de twee is, is niet bekend. Tot nu toe is de president niet eerder met de zaak in verband gebracht.