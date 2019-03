Eenpersoonspho

Nee, het is geen typo, de titel boven dit stukje. Pho is een Vietnamese soep, of eigenlijk een bouillon, met kruiden, vlees en noedels. Altijd als ik het eet, vind ik het heerlijk maar denk ik ook: dat zal wel echt een hoop moeite kosten om te maken. Welnu, dat klopt dus niet. Dit is snel en makkelijk en top voor als u alleen thuis bent.

Breng de kippenbouillon, de korianderstelen, de gember, de lente-ui, de steranijs en het kaneelstokje in een middelgrote pan op halfhoog vuur zacht aan de kook en laat 6-8 minuten pruttelen. Laat de varkenshaas in de bouillon zakken en pocheer hem in 10-12 minuten tot hij gaar is en een keukenthermometer een kerntemperatuur aangeeft van 71 graden. Leg het vlees met een tang op een snijplank en laat het vijf minuten rusten.

Neem de pan van het vuur, vis de koriander, de gember, de lente-ui, de steranijs en het kaneelstokje uit de bouillon en gooi ze weg. Laat de rijstnoedels in twee minuten zacht worden in de bouillon. Proef en voeg zo nodig zout toe. Lepel de noedels en bouillon in een kom. Snijd het vlees in dunne plakjes en leg ze in de soep. Strooi de korianderblaadjes erover en eet de soep heet, met vissaus, hoisinsaus en Vietnamese hete saus erbij.