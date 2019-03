Studiodrummer Hal Blaine (90) overleden

Hal Blaine, drummer van studioband The Wrecking Crew, is maandag op 90-jarige leeftijd in zijn woonplaats Los Angeles overleden. Blaine drumde in de jaren 60 en 70 op meer dan veertig nummer-1-hits van artiesten als The Beach Boys, Phil Spector, Simon & Garfunkel en Frank en Nancy Sinatra. Met bassiste Carol Kaye en gitarist Glen Campbell behoorde hij tot de vaste club muzikanten die eerste keus waren bij opnamesessies. Hij was een van de verantwoordelijke steunpilaren voor de ‘Wall of Sound’ van Phil Spector in hits als ‘He’s a Rebel’ van The Crystals, ‘Be My Baby’ van The Ronettes en ‘River Deep, Moutain High’ van Ike & Tina Turner.

De naam ‘Wrecking Crew’ kregen ze van oudere muzikanten, die vonden dat Blaine en medemuzikanten met hun voorliefde voor rock-’n-roll een destructieve invloed uitoefenden op de popmuziek. In zijn autobiografie uit 1990 maakte Blaine er een geuzennaam van. ‘Surf City’ van Jan & Dean, ‘I Get Around’ van The Beach Boys en ‘Mr. Tambourine Man’ van The Byrds ontleenden hun onweerstaanbare drive aan Blaines drumwerk. Ook langzamere nummers als ‘You’ve Lost That Loving Feeling’ van The Righteous Brothers en ‘Eve of Destruction’ van Barry McGuire droegen zijn stempel. Met The Carpenters, Simon & Garfunkel en de latere soloster Glen Campbell liet Blaine zijn invloed tot ver in de jaren zeventig gelden.

In 2000 was hij een van de eerste vijf muzikanten zonder eigen hitsingles die werden opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Nancy Sinatra en Brian Wilson waren de eersten die bij het nieuws van zijn dood verklaarden dat hun muziek niet hetzelfde zou zijn geweest zonder de drums van Hal Blaine.