Ook Nederland sluit luchtruim voor Boeing 737 Max 8

Nederland sluit het luchtruim voor de Boeing 737 Max 8, meldt persbureau ANP. Eerder op de dag deden verschillende andere landen hetzelfde. Ook hebben meerdere Europese luchtvaartmaatschappijen bekendgemaakt het toestel aan de grond te houden. Aanleiding is de vliegramp waarbij afgelopen zondag 157 mensen om het leven kwamen.

De Britse luchtvaartautoriteit liet dinsdag als eerste in Europa weten dat alle vluchten met dit type vliegtuig in het Verenigd Koninkrijk worden geschrapt. Hierna volgden Duitsland, Frankrijk en Ierland. In Noorwegen heeft de bekende budgetmaatschappij Norwegian Air laten weten voorlopig niet met het toestel te vliegen.

Ook de internationale reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij TUI zal voorlopig niet meer vliegen met de toestellen. De topman van Turkish Airlines schreef dinsdagavond in een verklaring op Twitter dat de luchtvaartmaatschappij alle vluchten met dit type Boeing schrapt.

Aantallen onbekend

In Nederland heeft TUI drie toestellen van het type Boeing 737 Max 8 in gebruik. Hoeveel van deze toestellen dagelijks door het Nederlandse luchtruim vliegen is volgens de Luchtverkeersleiding Nederland dinsdag niet bekend.

Bestseller van Boeing uit de gratie: een verband met de crash in oktober in Indonesië is nog niet aangetoond, maar opmerkelijk is het wel

Eerder maakten Singapore, Australië, Maleisië en Oman bekend het vliegtuig aan de grond te houden. China kondigde aan bijna honderd vliegtuigen voorlopig niet te gebruiken. Hier zit volgens experts mogelijk een commercieel motief achter, omdat China een voor Boeing concurrerend toestel op de markt heeft gebracht.

Boeing zelf heeft gezegd geen reden te zien om de Boeing 737 MAX 8 aan de grond te houden en “volledig vertrouwen” te hebben in de veiligheid van de toestellen.

Tweede crash

Zondagochtend stortte een Boeing 737 MAX 8 neer vlak na vertrek uit de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba richting Nairobi. Alle 157 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Experts uit onder meer de Verenigde Staten, Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Kenia hebben zich gevoegd bij het onderzoek naar de oorzaak van de crash, dat onder leiding staat van Ethiopië.

Het is het tweede ongeluk in korte tijd met hetzelfde type vliegtuig. In oktober verongelukte een vlucht van Indonesische vliegtuigmaatschappij Lion Air waarbij bijna tweehonderd mensen om het leven kwamen.

Dit bericht wordt aangevuld