Spaanse rechter stelt Charly T. op vrije voeten

De 17-jarige Charly T. is na zeven maanden voorarrest door de Spaanse rechter María Amor Martínez Atienza vrijgelaten. Er zou onvoldoende grond bestaan om hem nog langer vast te houden. De Nederlandse jongen werd ervan verdacht dat hij twee Engelse meisjes seksueel had misbruikt in een zwembad bij het plaatsje Benidoleig. Charly T. heeft altijd ontkend en zegt dat seksuele handelingen met wederzijdse toestemming plaatsvonden.

Met de beslissing van de rechter komt er voor de familie voorlopig een einde aan een moeilijke periode voor T. die op 16 augustus begon. De tiener werd na een aangifte van een 12-jarig meisje voor zes maanden naar een jeugdgevangenis gestuurd in Villena waar hij tussen veroordeelde minderjarige criminelen een onderzoek afwachtte.

Ondanks druk van de Nederlandse regering werden verzoeken om Charly het voorarrest in Nederland te laten uitzitten, afgewezen. Volgens rechter Martínez Atienza was er sprake van „vluchtgevaar”. Ze kon daaraan vasthouden omdat er voor het uitleveren van minderjarige verdachten geen verdrag bestaat tussen Spanje en Nederland. Wel voor volwassenen.

Het voorarrest werd vorige maand verlengd tot de maximale periode van negen maanden. Aanklager Margarita Campos Pozuelo bracht de zaak eind februari voor de rechter en eiste een celstraf van vier jaar plus één jaar onder toezicht. Haar bewijs was grotendeels gebaseerd op de verklaring van het Engelse meisje. Zij maakte, net als haar destijds 14-jarige vriendin, niet op een andere manier onderdeel uit van het proces.

Na een zaak, die zich over drie dagen uitstrekte, in het paleis van Justitie in Alicante, kwam rechter Martínez Atienza tot de voorlopige conclusie dat er onvoldoende grond is om Charly nog langer vast te houden in ‘opvoedingscentrum’ La Villa. De uitspraak in de zaak wordt de komende dagen verwacht.