Rijksmuseum in gesprek met Indonesië en Sri Lanka over teruggave roofkunst

Het Rijksmuseum gaat op eigen initiatief in gesprek met Indonesië en Sri Lanka over de teruggave van mogelijk geroofde museumstukken. Zo’n duizend stukken van koloniale herkomst staan ter discussie, zegt het museum tegen dagblad Trouw.

“Het is schandalig dat Nederland zich nu pas met teruggave van koloniaal erfgoed bezighoudt”, zegt museumdirecteur Taco Dibbits tegen de krant. “We hadden het veel eerder moeten doen, daar is geen excuus voor.”

Het Rijksmuseum wil niet wachten tot oud-koloniën zich melden. Martine Gosselink, hoofd van de afdeling Geschiedenis, reist over twee weken af naar Sri Lanka om daar met wetenschappers te praten over teruggave. Later in het voorjaar volgt ook Indonesië.

Plaatselijk onderzoek

Voorbeelden van mogelijke kunstroof zijn een met zilver en robijnen versierd bronzen kanon dat door Sri Lanka wordt opgeëist en de diamant van Banjarmasin die ooit eigendom was van een sultan op Borneo. Volgens Dibbits is het niet mogelijk om dergelijke zaken vanuit Nederland te regelen en is ter plekke onderzoek nodig.

Daarmee kiest het museum voor eigen aanpak. Vorige week stelde het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) nieuwe spelregels op voor het terugvragen van koloniale roofkunst. Dat museum beoordeelt claims en laat deze toetsen door een commissie met externe deskundigen, waarna de minister van Cultuur beslist. Een goede eerste stap, aldus de directeur van het Rijksmuseum, dat niet tot die koepel behoort.