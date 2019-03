De politie onderzoekt grootschalige fraude bij Rijkswaterstaat. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Er zou minstens 1,7 miljoen euro gemoeid zijn in de zaak. De betrokken medewerker is op non-actief gesteld.

De medewerker zou sinds 2014 valse facturen hebben ingediend. Van Nieuwenhuizen schrijft dat Rijkswaterstaat onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ook wordt gekeken of extra maatregelen nodig zijn om fraude bij “het inkoop- en betaalproces” in de toekomst te voorkomen.

“Bij ernstige verdenkingen als deze moet de onderste steen immers boven komen en moeten maatregelen worden genomen die ervoor zorgen dat dergelijke acties in de toekomst worden uitgebannen.”

Omdat het onderzoek van de politie nog loopt, wil de minister geen verdere details geven over de zaak.