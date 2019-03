Politie houdt toezicht op Urk na incident tegen 18-jarige Urker

De politie is dinsdagavond aanwezig op Urk uit angst dat daar opnieuw onrust ontstaat na een incident op maandagavond. Dat zegt een woordvoerder desgevraagd. Maandagavond verzamelden tientallen jongeren zich bij het huis van een 18-jarige plaatsgenoot van Marokkaanse afkomst. Enkelen zouden het huis binnen zijn gedrongen, de jongen en zijn moeder raakten gewond. Volgens lokale media scandeerden de belagers racistische leuzen en gooiden zij met stenen. De politie meldt dat er brandjes zijn gesticht.

Na het incident is dinsdag op sociale media opgeroepen opnieuw naar het huis van de 18-jarige Soufyan te gaan. Op video’s wordt opgeroepen tot geweld tegen de jongen. De woordvoerder zegt dat de politie de berichten op sociale media nauwlettend in de gaten houdt en dat zij rekening houdt met “alle mogelijke scenario’s”.

Ook maandag was de politie in grote getale aanwezig op Urk. Omdat de situatie bij het huis van Soufyan “uit de hand dreigde te lopen”, werden agenten uit verschillende gemeenten ingezet. Zij hebben onder meer wapenstokken gebruikt tegen de groep jongeren. Volgens de politie was de aanleiding voor de ongeregeldheden “een conflict in de relationele sfeer”. Er zijn voor zover bekend nog geen arrestaties verricht.

Twee verhalen

Er gaan verschillende verhalen rond over het motief van de groep jongeren. Soufyan zelf zegt tegen het AD dat het draait om een incident van twee jaar geleden. Toen deed de jongen aangifte omdat een plaatsgenoot hem had geslagen. De jongeren in het dorp zouden nu denken dat hij hiervoor een schadevergoeding heeft ontvangen, omdat zijn vader in een Mercedes rijdt. Volgens de familie is er nooit geld uitgekeerd.

Volgens een ander verhaal draait het om een meisje. Soufyan zou vervelend hebben gedaan tegen de vriendin van een plaatsgenoot. Op WhatsApp zou hierover zijn gesproken en mogelijk had Soufyan een afspraak met een andere Urker om het gesprek uit te vechten bij een snackbar. Omroep Flevoland schrijft dat er eerder op de avond inderdaad “een confrontatie” was bij de snackbar, waarna Soufyan naar huis werd gebracht door de politie. Enkele uren later verzamelden de jongeren zich bij zijn huis.