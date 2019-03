NS sluit stopcontacten op station Groningen af

In een poging daklozen te weren die hun telefoons komen opladen, heeft de NS drie stopcontacten op het station in Groningen afgesloten. De laatste drie weken zou er vanaf ‘s ochtends vroeg al een groep daklozen voor de deur staan om de stopcontacten te gebruiken. Dat leidde tot een onveilig gevoel bij medewerkers van de NS.

De stopcontacten hadden klepjes waardoor alleen NS-personeel bij evenementen ervan gebruik kon maken, maar volgens de NS hebben vandalen deze vernield. Daardoor kon iedereen gebruik maken van de stroompunten. Wie de klepjes eraf heeft gehaald, is niet bekend.

‘Al zijn het studenten’

De NS meent dat het afsluiten van de stopcontacten niet bedoeld is om alleen daklozen te weren. “Al zijn het studenten, kinderen of burgemeesters, daar gaat het niet om. De stroompunten zijn van ons, het is de bedoeling niet”, licht een woordvoerder toe. De klepjes worden binnenkort teruggeplaatst en vanaf dan wordt de stroom weer aangesloten.

Geen enkel station heeft stopcontacten waar reizigers gebruik van kunnen maken, aldus de NS. In de praktijk blijken op verschillende stations stopcontacten echter al dan niet ongeoorloofd te worden gebruikt.

De woordvoerder: