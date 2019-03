Nicole Kidman op haar best als ruwe politievrouw

Drama Destroyer Regie: Karyn Kusama. Met: Nicole Kidman, Sebastian Stan, Bradley Whitford, Scoot McNairy. in: 49 bioscopen ●●●●●

De meeste personages die politierechercheur Erin Bell (Nicole Kidman ) een rotwijf noemen in Destroyer hebben gelijk. Ze is een egocentrische collega en moeder, bovendien reageert ze haar eigen schuldgevoel af op anderen. Gaandeweg de film wordt ze – ondanks dat we haar beter leren kennen – niet per se sympathieker, wel interessanter.

De film opent met Bell die ontwaakt in haar auto; samengeklitte haren, paarsomrande ogen en een huid die suggereert dat ze al een tijdje alcohol verkiest boven meer vitaminerijk voedsel. Ze wandelt naar een plaats delict waar collega’s duidelijk niet op haar zitten te wachten. Niet veel later zien we hoe Bell terug in de tijd wordt gekatapulteerd als ze een bankbiljet met paarse inkt erop krijgt toegestuurd. Zeventien jaar geleden liep een missie waarbij ze samen met een collega undercover ging bij een bankroversbende dramatisch af.

Wat volgt is een traditionele wraakfilm waarin we zien hoe Kidman stap voor stap dichter bij de man komt die – in haar ogen – haar leven heeft vernield: de psychopathische bendeleider Silas (Toby Kebbell).

De manier waarop het zonovergoten Los Angeles in beeld wordt gebracht tijdens haar zoektocht onderstreept Bells gemoedstoestand: de stad is vuil en stoffig, de meer luxueuze stadsdelen worden zo overbelicht dat ze kleurloos zijn. Destroyer is degelijk vakwerk, al blijf je soms met vragen zitten, zoals waarom Silas Erin dat bankbiljet stuurde.

Dat Destroyer de gemiddelde thriller overstijgt is volledig te danken aan Kidmans acteertalent. Kidman is al jaren merkwaardig leeftijdloos, al dan niet met dank aan cosmetische ingrepen. De 51-jarige actrice is perfect geloofwaardig als de ambitieuze en verleidelijke twintiger in flashbacks én als verbitterde vijftiger. Als Erin Bell komt ze zowel onvoorspelbaar als onbeschaamd onhebbelijk over, zonder te veel in stereotypen te vervallen. In enkele onhandige gesprekken met haar dochter voel je haar besef dat ze in haar leven foute keuzes heeft gemaakt. Alleen heeft ze simpelweg geen idee hoe die recht te zetten.