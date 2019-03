Na de slechte oogst van 2017 azen dievenbendes nu op pistachenoten

Dertien aangiften. Zoveel kreeg de politie de afgelopen weken binnen over hetzelfde feit: gestolen pistachenoten.

In zeven gevallen ging het om supermarkten in het oosten van het land. In het Overijsselse Steenwijk werden op 27 februari bij de Lidl twee Roemeense mannen aangehouden. In hun auto vond de politie een sporttas met 59 zakken gezouten ‘Pistachios’ van het huismerk. Een dag eerder werden in Deventer twee mannen en twee vrouwen gearresteerd, ook uit Roemenië. Ook zij hadden – naast cashewnoten, kaas en chocoladerepen – tientallen zakken pistachenootjes van Lidl bij zich.

„Je zou kunnen spreken van een pistachebende”, zegt Ed Kraszewski van de Landelijke Eenheid van de politie. Het gaat namelijk zeer waarschijnlijk om „mobiele bandieten”. Rondtrekkende, vaak internationaal opererende netwerken van dieven, die zich vaak op één specifiek product richten. „Ze werken opportunistisch, reageren op vraag en aanbod”, aldus de woordvoerder. „We hebben het ook gezien met babymelkpoeder. Dat werd een tijd lang veel gestolen, maar toen we vorig jaar een heler in Rotterdam oppakten, was het meteen afgelopen.”

Niet alleen naar buitenland

De gestolen waar gaat lang niet altijd naar het buitenland, zegt Kraszewski. Het wordt bijvoorbeeld ook doorverkocht aan marktkooplieden. Om mobiele bendes aan te kunnen pakken, is de politie sinds de zomer gaan samenwerken met Detailhandel Nederland en Justitie. Via een ‘waarschuwingsregister’ wordt informatie gedeeld. Volgens Detailhandel Nederland richten rondtrekkende bendes jaarlijks voor 200 miljoen euro schade aan.

Pistachenoten zijn waarschijnlijk in trek vanwege de schaarste die ontstond na een slechte oogst in 2017. Vorig jaar werden in België drie mensen, die voor bijna 900.000 euro aan pistachenoten en amandelen hadden gestolen, veroordeeld tot celstraffen van 18 maanden en geldboetes van 3.000 euro.