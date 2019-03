Man die agenten bedreigde met hakmes neergeschoten in Etten-Leur

De politie heeft dinsdagochtend “een mogelijk verwarde” man neergeschoten in Etten-Leur. Hij bedreigde agenten met een hakmes en negeerde een waarschuwingsschot, aldus de politie.

De man zou eerder op de ochtend mensen op een agressieve manier benaderd hebben, schrijft de politie, die na een melding poolshoogte kwam nemen. De agenten troffen de man aan op de Muldersweg in de Brabantse plaats. Hij negeerde daar aanwijzigingen van agenten om zijn mes weg te werpen en bleef op hen afkomen.

Waarschuwingsschot

Nadat de man een waarschuwingsschot negeerde, werd hij neergeschoten. De man werd in zijn romp geraakt en was volgens politie aanspreekbaar toen hij per ambulance naar een ziekenhuis werd overgebracht. Hoe hij er momenteel aan toe is, is niet bekend. Ook zijn identiteit is nog niet bekend bij de politie.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar de rechtmatigheid van het wapengebruik. Het incident zelf wordt onderzocht door de recherche, die getuigen vraagt zich te melden.