Amsterdamse tv-zender AT5 heeft een serieuze concurrent

Misdaad in de wijk, in een tv-programma dat Click Glock heet. Witte homoseksueel gaat in gesprek met orthodoxe moslim, in Hete hangijzers. En wat te denken van titels als De laatste der Jordanezen, Verkracht!, Drag Queens?

De nieuwe Amsterdamse omroep C-Amsterdam is nog in oprichting en zit vol mooie plannen. En bijzonder: de omroep kreeg twee weken geleden de steun van een adviescommissie en de Amsterdamse Kunstraad. Ze adviseren om de ‘concessie’, de vijfjarige uitzendvergunning, te geven aan C-Amsterdam. En niet meer aan de publieke omroep POA, waar AT5 onder valt. Samenwerken heeft de voorkeur, maar als dat niet lukt, moet AT5 van de buis. Maandagavond presenteerden de twee omroepen hun plannen aan de Amsterdamse gemeenteraad.

AT5 opheffen en een nieuwe zender optuigen; dat gaat wethouder Touria Meliani (Cultuur, GroenLinks) te ver. Zij dringt aan op samenwerken vóór de gemeenteraad een beslissing neemt. De twee omroepen krijgen tot 1 juni om er samen uit te komen. De raad zou vrijdag stemmen over wie de vergunning krijgt, met de subsidie van 3,7 miljoen euro. Maar dat is nu uitgesteld naar september. Opmerkelijk, want de nieuwe concessieperiode is al op 1 januari ingegaan.

C-AMSTERDAM SHOWREEL from HumanNatureFilms on Vimeo.

Voor het eerst in zijn 27-jarig bestaan heeft AT5 dus een concurrent. Dat ligt ongetwijfeld aan het mooie plan van de nieuwkomers – „sprankelend, ambitieus, inclusief en innovatief” schrijft de adviescommissie – maar kan niet los worden gezien van de onvrede over AT5.

AT5 zou te wit zijn

Eerder al had de Kunstraad stevige kritiek: AT5 zit te veel op het harde nieuws – brand, ongelukken – en te weinig op politiek, samenleving, cultuur. Verder woont de zender in bij regionale omroep NH. Dit leidt tot een bestuurlijke en financiële constructie die de adviseurs te ingewikkeld en ondoorzichtig noemen. Ook zou AT5 onvoldoende de zeven stadsdelen en 181 nationaliteiten in Amsterdam vertegenwoordigen. AT5 is te wit en komt te weinig in de buitenwijken.

C-Amsterdam, daarentegen, belooft een diverse groep werknemers, die tv maakt voor „alle buurten en culturen”. Documentairemaker Mildred Roethof, die samen met organisatie-adviseur Anne-Mieke Semmeling de zender opricht: „Wanneer we over inclusie praten, hebben we het niet alleen over meer kleur, of meer moslims. Inclusie is voor ons: álle Amsterdammers. Ben je rechts, ben je links, ben je zwart, ben je pimpelpaars – maakt niet uit. Alle geluiden moeten hoorbaar zijn. Het gaat erom dat mensen met elkaar in gesprek gaan, dat ze elkaar leren kennen. Dat je de stad leert kennen. De afgelopen jaren is dat steeds minder geworden.”

C-Amsterdam wil dat elk stadsdeel een eigen verslaggever krijgt, ondersteund door talenten uit de wijk zelf. Semmeling: „Zo zitten we stevig verankerd in alle stadsdelen, ook buiten de ring. Veel burgers vertrouwen de media niet meer. Dat los je op door mensen ter plekke te betrekken.”

Roethof: „Wij zijn niet de anti-AT5. Er is een verschil tussen ontevreden zijn en dingen anders willen. Semmeling: „Er zit veel ervaring en expertise bij AT5. We zeggen niet: dat kunnen wij beter. Er is gewoon meer in de stad te beleven dan we nu op tv zien.”

Papieren plannen vs. ervaring

David Vink, directeur van AT5 en de POA, vindt dat C-Amsterdam mooie programma-ideeën heeft, maar ze lijken hem financieel onhaalbaar: „Dit zijn alleen nog papieren plannen, ideetjes. Terwijl wij vanuit een bestaande organisatie denken. Wij hebben een realistisch plan dat vanuit onze grote ervaring is geschreven.”

De kritiek over het bestuur en de geldstromen van de POA verwerpt Vink. Aan de andere punten – te wit, te veel brandjes – wordt volgens hem gewerkt. Hij wijst naar een rapport waarin staat dat AT5 juist belangrijk is voor de integratie.

De wethouder wil dat AT5 en C-Amsterdam samenwerken. AT5 houdt de boot af. Vink: „Als je ons samenvoegt, zonder budgetverhoging, heb je kans dat beider ambities verwateren.” Over het beoogde loskoppelen van NH: „Dan ben je de synergie-besparing van anderhalf miljoen kwijt. Ik voorzie verschraling van de nieuwsvoorziening.”

Roethof: „Hoewel wij zelf ook prima programma’s kunnen maken, steken wij de hand uit en blijven we koersen op samenwerking. Maar als de andere partij daarvoor niet openstaat, schromen wij niet om onze verantwoordelijkheid te nemen. Amsterdam heeft toch recht op mooie televisie.”