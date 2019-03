Levenslang voor aanslagpleger Joods museum Brussel

De Fransman die in 2014 in het Joodse museum vier mensen doodschoot, Mehdi Nemmouche, heeft in de nacht van maandag op dinsdag voor deze daad levenslang gekregen. De verdachte die de wapens leverde, Nacer Bendrer, werd veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf en vijf jaar TBS.

Vorige week donderdag werd Nemmouche schuldig bevonden aan een viervoudige moord. Tegen hem was minstens dertig jaar geëist. Het OM beschouwde Bendrer als medeplichtige vanwege het leveren van de wapens. De jury bepaalde echter dat hij van tevoren op de hoogte was geweest van de plannen van Nemmouche en veroordeelde hem als mededader.

Islamitische Staat

Op zaterdag 24 mei 2014 schoot Nemmouche in korte tijd een Israëlisch koppel en een museummedewerker dood. Een andere medewerker raakte gewond en overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. Nemmouche werd zes dagen later in Marseille opgepakt op het moment dat hij uit een Eurolines-bus stapte, in het bezit van de revolver en kalasjnikov die hij bij de aanslag had gebruikt.

Nemmouche radicaliseerde in de gevangenis. In 2007 kwam hij voor vijf jaar vast te zitten. Nadat hij de gevangenis uitkwam reisde hij af naar Syrië om zich aan te sluiten bij de groep die later Islamitische Staat zou worden.