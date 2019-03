Kamermeerderheid voor groeistop luchthavens Rotterdam en Eindhoven

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voorstander van een voorlopige groeistop van de luchthavens van Rotterdam en Eindhoven. Dat blijkt uit een rondgang van NOS langs de politieke partijen na een voorstel van D66-Kamerlid Jan Paternotte en zijn ChristenUnie-collega Eppo Bruins.

CDA, SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50Plus en SGP steunen het idee van de twee coalitiepartners. De grootste coalitiepartij VVD vindt het “voorbarig” zich uit te spreken over de kwestie, omdat er nog geen sprake is van concrete aanvragen voor uitbreiding van de luchthavens. Hierover staat ook nog niets in het regeerakkoord.

Volgens Kamerleden Paternotte en Bruins moet worden uitgezocht “of de luchtvaart op de regionale luchthavens stiller en schoner kan”. Er zou al te veel overlast zijn voor de omwonenden en draagvlak voor uitbreiding zou in de regio dan ook ontbreken. Vorige maand werd bekend dat een record aantal klachten was ingediend over geluidshinder rondom Eindhoven Airport: met bijna 45.000 lang het aantal meldingen zo’n 50 procent hoger dan in 2017.

Daarnaast menen Paternotte en Bruins dat het Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport aan een belangrijke economische functie ontbeert. De vliegvelden zullen ook bij groei Schiphol niet ontlasten, zeggen ze. Bovendien zouden er volgens de Kamerleden door uitbreiding slechts vluchten naar bestaande vakantiebestemmingen bij komen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen wil volgens de NOS niet eerder dan eind 2019 een beslissing nemen over eventuele uitbreiding van de regionale luchthavens.