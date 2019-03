Juventus door naar laatste acht dankzij hattrick Ronaldo

Cristiano Ronaldo heeft Juventus met een hattrick naar de kwartfinales van de Champions League geleid. De 34-jarige Portugees zorgde er tijdens de return in Turijn tegen Atlético Madrid met drie doelpunten voor dat de Italiaanse kampioen de laatste acht haalde: 3-0. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri had drie weken geleden in Madrid met 2-0 verloren, maar Ronaldo maakte dat dinsdagavond weer goed.

Met twee rake kopballen repareerde de Portugees binnen vijftig minuten de opgelopen schade uit de eerste wedstrijd. In de slotfase wist hij bovendien een strafschop te benutten. Ronaldo voerde zijn totaal in de Champions League op naar 124 doelpunten, waarvan 63 in de knock-outfase.

De Oude Dame

In eigen land staat Juventus al jarenlang op eenzame hoogte, maar de ‘Oude Dame’ wil ook dolgraag weer eens de beste club van Europa worden. Dat lukte in 1996 voor het laatst en daarna volgden vijf verloren finales. Met Ronaldo haalde de club uit Turijn afgelopen zomer voor 100 miljoen euro bijna een garantie voor succes in de Champions League binnen. De Portugees won de belangrijkste prijs voor Europese clubs al vijf keer, waarvan vier in de afgelopen vijf seizoenen met Real Madrid.

Ronaldo troefde in de zevenentwintigste minuut zijn bewaker Juanfran af in de lucht bij een voorzet van Bernardeschi. Kort na rust kopte hij op aangeven van João Cancelo weer raak. Keeper Jan Oblak tikte de bal met een katachtige reflex nog uit het doel, maar de doellijntechnologie attendeerde Kuipers erop dat de bal al volledig over de lijn was gegaan.

In de wetenschap dat een tegentreffer van Atlético wel eens fatale gevolgen kon hebben, nam Juventus daarna wat gas terug. Invaller Moise Kean miste een grote kans op de 3-0, maar vijf minuten later viel de beslissing alsnog. Ronaldo schoot Juventus naar de kwartfinales.

Manchester City laat Schalke met 7-0 kansloos

Manchester City heeft Schalke 04 niet de geringste kans gegeven het in de achtste finales van de Champions League nog spannend te maken. Met gemak won de koploper van de Premier League in het eigen stadion van de in degradatie verkerende tegenstander uit de Bundesliga met maar liefst 7-0. In Gelsenkirchen had City al met 3-2 gewonnen.

Tussen de 35e en 42e minuut vielen drie doelpunten. De eerste maakte de Argentijnse spits vanaf 11 meter. De Duitser Leroy Sané was verantwoordelijk voor nummer drie. Na de hervatting scoorden Raheem Sterling, Bernardo Silva, Phil Foden en Gabriel Jesus.

Agüero maakte zijn eerste doelpunt na 35 minuten uit een strafschop. De Franse scheidsrechter Clément Turpin had die toegekend na een overtreding van Jeffrey Bruma op Bernardo Silva. De Nederlandse verdediger kreeg daarvoor een gele kaart.

Halverwege was het al 3-0. Agüero scoorde opnieuw, nu na een pass van Sterling. Bij nummer drie kon Sané afronden, na een pass van oud-PSV’er Oleksandr Zintsjenko. Uit een pass van Sané schoot Sterling heel fraai de 4-0 binnen. Bij de vijfde, van Bernardo Silva, was Sané opnieuw de man van de assist. Bij de goal van invaller Foden kreeg Sané de derde beslissende voorzet achter zijn naam. Vanaf het randje van de zestien schoof Gabriel Jesus de zevende achter doelman Ralf Fährmann.

Twee clubs uit Manchester hebben zich nu geplaatst voor de kwartfinales. United schakelde eerder verrassend Paris Saint-Germain uit. (ANP)