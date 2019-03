‘Hoofdverdachte bekent doden Andy de Heus’

Hoofdverdachte Ronnie S. heeft bekend dat hij Andy de Heus in 2012 heeft omgebracht. Tijdens de eerste zitting van de rechtszaak tegen S. zei hij bij monde van zijn advocaat De Heus te hebben neergeschoten, ingepakt en begraven. Dat meldt 1Limburg.

Marktkoopman Andy de Heus verdween eind 2012, nadat hij met zijn auto uit Echt vertrok. Hij zou naar een restaurant gaan, maar kwam daar nooit aan. Zijn auto werd korte tijd later uitgebrand aangetroffen in België. In februari 2016 werd zijn lichaam gevonden in een visvijver bij Stevensweert.

Bij de zitting was S. zelf niet aanwezig, hij heeft eind februari zijn bekentenis afgelegd. S. en De Geus zouden ruzie hebben gekregen over een hennepplantage op een bungalowpark in Stevensweert. Na een worsteling zou S. hem dood hebben geschoten. Volgens ANP zit de verdachte momenteel een gevangenisstraf uit in Duitsland wegens een drugsdelict.

Opnieuw verhoren

De officier kondigde aan dat de politie S. opnieuw zal gaan verhoren. Justitie meent dat S. met hulp van andere verdachten De Heus heeft verstikt en doodgeschoten. In zijn verklaring zou S. verder hebben gezegd dat hij nog iemand “om zeep heeft geholpen”. Wie dat slachtoffer is, is niet bekend en wordt nog onderzocht.

In het dossier zijn nog vier andere verdachten die ook opnieuw gehoord worden. Zij hebben tot dusver “weinig tot niets” verklaard. Om de zaak te kunnen onderzoeken vroeg de officier om uitstel van de voortzetting van de zaak.

Lees ook: Stoffelijk overschot Stevensweert van Andy de Heus