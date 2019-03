Honderden IS-strijders geven zich over aan Syrische strijdkrachten

Ruim 1.500 strijders van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) en hun families hebben zich dinsdag overgegeven na gevechten met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Volgens de SDF komen de aanvallen op de Syrische plaats Baghouz, die afgelopen zondag door de SDF werden hervat, daarmee bijna tot een einde, schrijft persbureau Reuters.

De internationale coalitie die de SDF steunt, zegt dat er naar schatting nog “enkele honderden” IS-strijders in Baghouz aanwezig zijn. Er zou nog “iets meer” tijd nodig om alle jihadisten uit de stad te verdrijven.

De afgelopen dagen zijn er bombardementen op de stad uitgevoerd en vonden hevige gevechten plaats. Het offensief op Baghouz, het laatste bolwerk van IS, werd begin maart stilgelegd zodat burgers de kans hadden om te vluchten naar het kamp Al-Hol. Toen de SDF geen vluchtelingen meer uit de IS-enclave zagen komen, werden de aanvallen zondag hervat.

Chaos en veel doden bij eindstrijd van IS-kalifaat

Aantal weken

Afgelopen zondag zeiden de SDF nog dat zij slechts drie dagen nodig hadden om de jihadisten uit Baghouz te verdrijven. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zou volgens persbureau AP echter uitgaan van een aantal weken.

IS is niet definitief verslagen mocht Baghouz heroverd worden. In het oosten van Syrië houden zich nog kleine groepen militanten op. De verwachting is dat de militanten de strijd zullen voortzetten in een guerilla-oorlog.