EU komt niet tot belastingplan voor grote techbedrijven

De Europese ministers van Financiën hebben dinsdag een streep gezet door de plannen voor een EU-brede belasting op grote techbedrijven als Facebook, Alphabet (Google) en Apple. De diverse regeringen konden het niet eens worden over deze ‘digitaks’, zegt de Roemeense minister van Financiën Eugen Teodorovici tegen persbureau Reuters.

De EU wil deze grote techbedrijven belasten omdat zij veel verdienen aan EU-burgers, maar voor die winsten onder de huidige regels amper belast kunnen worden. Met het schrappen van de plannen komt dinsdag een eind aan maandenlange discussies over de digitaks. Noord-Europese landen en Ierland, waar veel grote techbedrijven hun Europese hoofdkwartier hebben, blokkeerden de plannen en willen liever internationale belastingregels via de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hervormen.

Het voorstel dat dinsdag sneuvelde was al een afgeslankte variant van een eerder voorstel voor een digitale belasting. Aanvankelijk werd een omzetbelasting van 3 procent op grote techbedrijven gesuggereerd.

OESO-overleg

De OESO onderhandelt momenteel over een pakket wereldwijde afspraken over het belasten van de grote techbedrijven. De Roemeense minister van Financiën, Eugene Teodorovici, zei dinsdag dat de EU de gesprekken over een digitaks weer zal hervatten als de hervormingen van de OESO vertraging oplopen.

Nederland verkoos een wereldwijde belastingafspraak boven een Europese oplossing. Ook Frankrijk en Duitsland hopen dat de OESO in de zomer van 2020 tot een oplossing kan komen. Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk trokken intussen hun eigen plan en introduceerden plannen voor vergelijkbare belastingen.

De Amerikaanse regering zegt te na te denken over een reactie op deze nationale voorstellen. “De Verenigde Staten zullen zich verzetten tegen iedere belasting op digitale dienstverlening, of ze nu Frans of Brits zijn”, zegt Chip Harter, een belastingexpert van het Amerikaanse ministerie van Financiën, tegen persbureau Reuters.