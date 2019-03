Een knappe scholier

Een mbo-introductiefolder, kakelverse schoolschriften, pennen, gummen en een bijpassend etui: dit is de schooltas van een beginnend student. De zwarte sportsok verraadt een jongen. Hij is jong, een moederskindje nog. Tenminste, ik vermoed dat zijn moeder zijn schoolspullen heeft gekocht, want in de wereld van een puber is een agenda met het woord awesome zo niet-awesome.

Dat de eigenaar van deze tas onzelfstandig is, wil niet zeggen dat hij er kinderachtig uitziet. Ik zie een stoer, knap type voor me: hij heeft tenslotte een statiefje om selfies mee te maken.

Blijkbaar vond ook Aaliyah hem cute. Ze tekende een poppetje in zijn schrift en schreef haar naam erbij. Het zou goed kunnen dat ze haar spullen even in zijn tas heeft gedaan toen ze in het tussenuur samen naar het winkelcentrum liepen: wie goed kijkt, ziet twee deo’s en twee opladers. Zónder gaat een normaaldenkende tiener de straat natuurlijk niet op.

Waar praat je over met een meisje op die leeftijd? Waarschijnlijk had hij geen idee. Daarom stak hij een joint op. Het zakje wiet in de tas is zo goed als leeg, dus het moet een extra sterke zijn geweest, om indruk te maken. Die is verkeerd gevallen, denk ik. Ondanks zijn flesje Karvan Cévitam – suiker helpt als je te stoned bent – ging het mis. Misschien werd hij para, of hij heeft gekotst: wat er ook gebeurd is, het was vast vreselijk, want Aaliyah liep weg zonder haar spulletjes. Hij rende achter haar aan. „Ga je straks mee naar het zwembad?” probeerde hij nog. „Je kan op mijn abonnement!” Maar het was al te laat. Toen hij thuiskwam, vroeg zijn moeder waar zijn tas gebleven was. Hij haalde zijn schouders op. Ze zou toch wel weer een nieuwe voor hem kopen.