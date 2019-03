Dialoogavond Haga Lyceum en Halsema afgelast vanwege hoge opkomst

Een dialoogavond tussen de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) en ouders van leerlingen van het omstreden Cornelius Haga Lyceum is dinsdag kort na de geplande aanvang afgelast.

Om tien over half 8, tien minuten nadat de avond zou beginnen, stonden nog zeker dertig ouders buiten in de regen voor het stadsdeelkantoor in Nieuw-West. Ze pasten er niet meer bij, zei de beveiliger. Hij hield een oogje op de brandveiligheid. Niet veel later verlieten alle ouders, op een enkeling na, het pand; er was niet genoeg plaats voor de zeker tweehonderd geïnteresseerden. Daarop besloot Halsema het gesprek te verplaatsen naar woensdag.

Het idee van de avond was dat ouders van huidige en aankomende leerlingen van de islamitische middelbare school in Amsterdam-West vragen konden stellen aan burgemeester Halsema en wethouder van onderwijs Marjolein Moorman (PvdA). Afgelopen donderdag kregen alle ouders een brief waarin stond dat er “mogelijke banden” bestaan tussen personen binnen de school en een terroristische organisatie.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), zo schreef wethouder Moorman, “heeft veel zorgen over het onderwijs dat gegeven wordt op de school”. In de media liet de gemeente weten te vrezen dat de school een “parallelle samenleving” nastreeft en de helft van de schooltijd aan de salafistische geloofsleer wijdt. Op de dialoogavond dinsdag zouden ouders onder andere vragen kunnen stellen over overschrijvingen naar andere scholen “die van harte ruimte bieden aan islamitische leerlingen”.

Schandpaal

De berichten lijken er echter nog niet toe te leiden dat veel ouders hun kinderen van het Cornelius Haga halen. De boosheid is vooralsnog overwegend gericht op de overheid. Die nagelt volgens hen de school zonder bewijs publiekelijk aan de schandpaal. Tijdens een bijeenkomst voor ouders op de school op vrijdagmiddag ontstond dan ook het idee om massaal naar de bijeenkomst te komen om steun voor de school uit te spreken.

Die oproep werd gehoord. Maar, de massaal toegestroomde ouders wilden ook graag daadwerkelijk met burgemeester Halsema kunnen praten. Dus toen zij over twee zalen werden verdeeld, een met een televisieverbinding, begon de onrust. Op verzoek van de ouders werd nog geprobeerd iedereen in één zaal te krijgen, maar toen er toch tientallen ouders buiten moesten blijven, reageerden de ouders fel en verlieten ze onder leiding van de ouderraad het pand.

“Dit is een blunder van de gemeente”, aldus Sheima, één van de drie vertegenwoordigers van de ouderraad. Ze wil niet herkenbaar in de krant omdat ze “door de media in één adem is genoemd met terreurgerelateerde zaken”. Volgens haar zullen veel van de ouders niet in gaan op het voorstel van Halsema om morgen terug te komen. “Het gros van deze ouders heeft fulltime banen, hadden vanavond vrij gemaakt, die kun je niet zo maar vragen nog een avond op te dagen.”

Burgemeester Halsema gaf toe de animo voor de dialoogavond onderschat te hebben. Naar eigen zeggen had ze 250 plekken vrijgemaakt voor de ouders van ruim 170 leerlingen en de zo’n 70 ingeschreven toekomstige leerlingen. Tot haar verbazing bleek dat niet genoeg. “We hadden niet verwacht dat er mensen vanuit het hele land zouden komen.”

