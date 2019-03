KvK stopt met bulkverkoop adresgegevens

De Kamer van Koophandel (KvK) stopt per 1 juli met de bulkverkoop van adressen van ingeschreven zzp’ers en bestuurders aan derden. Dat maakt de Autoriteit Persoonsgegevens dinsdag bekend. Het doorspelen van de persoonsgegevens is volgens de toezichthouder in strijd met privacywetgeving.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt veel klachten te hebben ontvangen van zzp’ers die ongevraagd commerciële aanbiedingen ontvangen doordat organisaties en bedrijven het zogeheten Adressenbestand Online van de KvK hebben gekocht en zo aan hun contactgegevens zijn gekomen. In november maakte de KvK al bekend de telefoonnummers van zzp’ers uit het online adressenbestand te halen.

Er is al langer kritiek op de KvK omdat het adressen en persoonsgegevens verkoopt aan organisaties en bedrijven, die daarmee KvK-geregistreerden benaderen. Het gaat vooral om ondernemers van wie het zakelijke en persoonlijke adres overeenkomen, zoals dat bij zzp’ers vaak het geval is.

Economisch verkeer

Volgens Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn de persoonsgegevens uit het Handelsregister “toch vooral bedoeld om de rechtszekerheid in het economisch verkeer te dienen”, om informatie te verkrijgen die nodig is in het zakelijk verkeer. Volgens hem moeten deze persoonsgegevens “natuurlijk niet voor hele andere doeleinden worden gebruikt”, zoals dat nu wel het geval is.

De KvK gaat volgens de toezichthouder ook kijken of andere producten of diensten die het aanbiedt niet in strijd zijn met privacywetgeving. Wolfsen: “We begrijpen dat de Kamer van Koophandel tijd nodig heeft om alle producten zorgvuldig te bekijken, maar we verwachten wel voor eind 2019 resultaat.”

De Autoriteit Persoonsgegevens pleit daarnaast ervoor dat de Handelsregisterwet gewijzigd wordt. Gegevensbestanden als het online adressenbestand worden op dit moment in principe aan iedereen geleverd die geïnteresseerd is. De huidige wet biedt geen mogelijkheid om informatieproducten te weigeren aan derden, die de producten alleen gebruiken voor commerciële belangen. Volgens Wolfsen moet de kraan “een beetje dichter” gedraaid worden, daar het volgens de voorzitter “met de huidige wetgeving “dweilen met de kraan open” is.