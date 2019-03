Conservatief Australië blijft gevallen kardinaal Pell steunen

„Niets kan mijn mening over kardinaal Pell veranderen”, zei de Australische oud-premier John Howard over Australiës hoogste geestelijke die woensdag is veroordeeld tot zes jaar celstraf, in februari. De twee zijn al dertig jaar vrienden. Howard is één van tien prominente Australiërs die een lovende referentie voor de rechtbank heeft geschreven waarin hij spreekt van Pells ‘voorbeeldige karakter’. Een andere oud-premier, Tony Abbott, belde zijn ‘spiritueel leider’ op de dag dat hij schuldig werd verklaard aan kindermisbruik direct op om hem zijn steun te betuigen.

Prominente Australische conservatieven blijven achter de gevallen kardinaal staan. Ze verwijten progressieven dat zij Pell tot zondebok maken voor alle fouten van de kerk. Verdedigers van Pell zeggen ook dat de jury is beïnvloed door jaren van speculatie in progressieve media over Pells betrokkenheid bij seksueel misbruik. En in de landelijke kranten Herald Sun en The Australian, beide publicaties van Rupert Murdoch’s News Corp, wordt de geloofwaardigheid van slachtoffers in twijfel getrokken. „Vanaf het eerste moment dat deze beschuldigingen naar buiten kwamen, hebben de verdedigers van Pell beweerd dat het leugens zijn en dat het een oneerlijk proces is”, zegt onderzoeksjournalist Lucie Morris-Marr, de vrouw die in 2016 in de Herald Sun onthulde dat er een strafrechtelijk onderzoek liep tegen Pell. „Zelfs nu hij veroordeeld is, kunnen ze niet accepteren dat kardinaal Pell een pedofiel is, en dat hij schuldig is aan kindermisbruik.”

Onderzoek naar misbruik

Australië worstelt nog altijd met de nasleep van het enorme, vijfjarige onderzoek dat vanaf 2013 werd ingesteld naar seksueel kindermisbruik in de kerk in het land, waarbij de gruwelijkste details naar buiten kwamen. Het land moet onder ogen zien dat, zoals uit het onderzoek bleek, van 1950 tot 2010 zo’n 2.400 Australische katholieke priesters zich schuldig maakten aan seksueel misbruik, dat dit door de kerk werd stilgehouden en dat slachtoffers maar al te vaak het zwijgen werd opgelegd. Pell heeft als een van de prominentste vertegenwoordigers van de Katholieke Kerk altijd ontkend dat hij wist wat er gaande was. Hij blijft erbij dat hij onschuldig is, en heeft gezworen tegen het vonnis in beroep te gaan.

De kardinaal blijkt invloedrijke medestanders te hebben. Nadat Lucie Morris-Marr het onderzoek naar Pell in de Herald Sun onthuld had, beschuldigde columnist Andrew Bolt haar in dezelfde krant van een ‘lastercampagne’ tegen de kardinaal. Kort hierop werd haar contract niet verlengd. „Het was duidelijk dat mijn vragen niet op prijs werden gesteld, en dat is me duur komen te staan”, zegt Morris-Marr.

Homohuwelijk

Andrew Bolt schreef een dag na het bekend worden van Pells veroordeling in februari een column waarin hij betoogde dat Pell „moet betalen voor de zonden van zijn kerk”. De conservatieve columniste Miranda Devine beweert ondertussen dat tegenstanders van Pell hem ‘haten’ omdat hij ‘weigerde compromissen te sluiten over het homohuwelijk, euthanasie en abortus.’

Morris-Marr is na haar vertrek bij de Herald Sun de zaak als freelance journalist blijven volgen voor een boek. Tijdens de tien weken dat het proces duurde zat ze elke dag in de rechtszaal. „Dat men de gerechtigheid van het proces in twijfel trekt, vind ik een belediging voor de jury en het rechtssysteem”, zegt ze. „De juryleden zijn de enigen die al het bewijs hebben gezien. Op grond daarvan hebben ze een weloverwogen oordeel geveld. Dat moeten we accepteren.”

De zaak tegen de kardinaal heeft daarnaast veel oud zeer opgerakeld bij slachtoffers van seksueel misbruik. „Het brengt een hoop nare herinneringen boven,” zegt Joan Isaacs, een van de eerste slachtoffers die in 2013 haar verhaal deed bij de nationale onderzoekscommissie. Als tienermeisje is ze jarenlang seksueel misbruikt door een priester in haar parochie. De 66-jarige Isaacs zegt nu pas het gevoel te hebben dat mensen haar en andere slachtoffers van seksueel misbruik geloven. „De kerk is zo lang beschermd. Eindelijk is de kerk zijn macht kwijt, niemand kan de gerechtigheid meer ontlopen.”