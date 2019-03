Wees wijs en grijs en voel je beter dan ooit

Zaterdag schreef José Rozenbroek uitgebreid dat ze zich voortdurend kapotschaamt, als ‘oudere’ vrouw (O&D, Vrouw, verjaag de schaamte, 9/3). Rozenbroek gebruikt begrippen als „onverdraaglijk” en „plaatsvervangende schaamte” als ze oudere mensen ziet vrijen. Dan heeft ze het over 50-jarigen. Dit betekent dat je je als vrouw minstens de helft van je leven moet schamen. Rozenbroek veronderstelt dat alle vrouwen hiermee worstelen: „Ik ken geen vrouw die zonder enige vorm van schaamte ouder wordt.”

Het valt me op dat Rozenbroek zich steeds afvraagt wat men van haar vindt en of ze nog interessant genoeg is. Wanneer je jezelf voortdurend die vraag stelt, zul je voor je omgeving niet aantrekkelijker worden. Voor mij betekent ouder worden wijzer, rustiger en zelfverzekerder worden. Ondanks het feit dat ik ook 54 jaar ben, een tweeling heb gehad en mijn grijze haren verf, voel ik me beter dan ooit. Gisteren liep ik, denkend aan het zojuist gelezen artikel, richting Amsterdam Centraal. Ik glimlachte om alle vooronderstellingen over onaantrekkelijkheid van oudere vrouwen toen een man me tegemoet liep. Ik schatte hem iets jonger dan ikzelf ben. We keken elkaar aan, een vonk sloeg over. Achter me hoorde ik een flirterig: „Alles goed?” Mannen letten niet alleen op strakke figuurtjes en gladde gezichtjes.