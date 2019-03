Juridisch adviseur: aanpassingen Brexitdeal veranderen niets aan backstop

'Aanpassingen Brexitdeal veranderen niets aan backstop'

Geoffrey Cox, de hoogste juridisch adviseur van de Britse regering, zegt dat de aanpassing van premier May aan haar Brexitdeal geen mogelijkheid biedt om de backstop eenzijdig op te zeggen. Dit advies is een tegenslag voor May, die volhield dat dit wel een mogelijkheid was en zo de pro-Brexiteers in het Lagerhuis wilde overtuigen later vandaag voor haar deal te stemmen.

Wel "verminderen de wijzigingen het risico dat het Verenigd Koninkrijk voor onbepaalde tijd en onvrijwillig kan worden vastgehouden" in de douane-unie met de EU, aldus Cox.

De backstop is een noodoplossing die bepaalt dat de Iers/Noord-Ierse grens tot nader order niet dicht gaat als het de EU en het VK niet op tijd lukt om een handelsakkoord te bereiken. Volgens Cox heeft het Verenigd Koninkrijk met het nieuwe plan geen “internationaal juridisch instrument” om zonder goedkeuring van de EU uit de regeling te komen.

NRC-correspondent Melle Garschagen vraagt zich af of May haar deal nog kan redden:

Na de verklaring van Cox zakte de pond direct meer dan 1 procent ten opzichte van de dollar.

Lees ook: May en Juncker passen Brexit-deal aan met ‘aanvullende verklaring’