Boeing past software 737 Max 8-vloot aan na crashes

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing voert een “softwareverbetering” uit op toestellen van het type 737 MAX 8. Dat laat de vliegtuigfabrikant weten in een verklaring. De wijzigingen worden de komende weken uitgevoerd.

Zondag stortte voor de tweede maal in vijf maanden een Boeing 737 MAX 8 neer. Bij de crash van vlucht ET 302 van Ethiopian Airlines kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Eind oktober vielen 189 doden toen een B737 MAX 8 van de Indonesische maatschappij Lion Air in de Javazee neerstortte.

De vliegtuigfabrikant verwijst in de verklaring alleen naar de ramp met het Lion Air-toestel. “In de afgelopen maanden en in de nadagen van Lion Air vlucht 610, heeft Boeing software ontwikkeld voor de besturing van de vliegtuigsturing voor de 737 MAX, ontworpen om een toch al veilig vliegtuig nog veiliger te maken”, aldus het bedrijf. Uit onderzoek blijkt dat de software de neus van dat vliegtuig automatisch omlaag duwde, omdat die ten onrechte signaleerde dat het toestel door een te steile klim snelheid verloor en uit de lucht dreigde te vallen. De piloten konden de software niet zelf overnemen.

De 737 is het belangrijkste toestel voor Boeing: Bestseller uit de gratie

Overheden houden 737 aan de grond, toestel internationaal luchtwaardig

Na de crash van zondag werd de druk opgevoerd vanuit de Verenigde Staten, waar luchtvaartautoriteit FAA opriep tot ontwerpwijzigingen. De FAA is tevens een onderzoek gestart naar de veiligheid van het toestel. Hangende dat onderzoek blijft de 737 MAX 8 voorlopig gewoon luchtwaardig.

De enige Nederlandse maatschappij die met de MAX 8 vliegt, TUI fly, liet NRC maandag weten dat het geen aanleiding had “om aan te nemen dat we onze vliegtuigen niet veilig zouden kunnen inzetten”. Ook de grootste afnemer van het toestel, de Amerikaanse budgetmaatschappij Southwest Airlines, heeft nog volop vertrouwen in het vliegtuig.

Dat geldt niet langer voor Lion Air. De Indonesische luchtvaartmaatschappij schort de bestelling van vier Boeing 737 MAX 8-vliegtuigen op, zo laat directeur Daniel Putut weten aan Bloomberg. De levering van de toestellen stonden gepland voor later dit jaar. Ook de Australische luchtvaartautoriteit maakte dinsdag bekend de 737 MAX 8 voorlopig aan de grond te houden. Eerder besloten Ethiopië en de Indonesië hetzelfde.