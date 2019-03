Mijn dochter van 5 verveelt zich, ze wil graag spelen en belt met mijn telefoon de moeder van haar vriendinnetje.

Na een paar seconden hangt ze weer op. Ze vertelt dat ze even naar de bieb zijn.

Ik vraag me af hoe ze dat weet, ze heeft namelijk geen woord gewisseld.

Ze kreeg een antwoordapparaat – „Please leave your message after de beep.”

