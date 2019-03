Bambi gedraagt zich als een tiran op de filmset

Theater What’s in a fairytale?! – Bambi Toneelgroep Oostpool, regie: Sarah Moeremans. Gezien 9/3, Stadsschouwburg Nijmegen. Tournee t/m 20/4. Inl: toneelgroepoostpool.nl ●●●●●

Bambi is nog altijd niet klaar met zijn jeugdtrauma. Na jarenlang procederen tegen de The Walt Disney Company om de royalties van de film van zijn levensverhaal, wil de reebok het geld aanwenden om een rauw-realistische hervertelling van zijn coming-of-age te produceren. Bambi heeft zich echter zo vereenzelvigd met zijn slachtofferschap dat hij zelf een monster is geworden: hij gedraagt zich als een tiran op de set en gaat roekeloos om met het gevaar van de jagers die nog altijd in het bos rondwaren.

In hun tweede ‘anti-sprookje voor volwassenen’ richten regisseur Sarah Moeremans en schrijver Joachim Robbrecht hun pijlen op de relatie tussen slachtofferschap en daderschap. De rol van een grensoverschrijdende, zelfmedelijdende diva is acteur Benny Claessens op het lijf geschreven: zijn compleet onvoorspelbare performance voelt als een losliggende stroomdraad waar de rest van de cast (en het publiek) behoedzaam omheen dient te bewegen. Het hoogtepunt is een tussentijdse Q&A met de toeschouwers en een zwijgende PR-medewerker (Joep van der Geest), die de minachting van Bambi nog enigszins probeert te beteugelen („de natuurliefhebberij is uit vals sentiment geboren, van mensen die het kijken van een Walt Disneyfilm niet goed hebben verwerkt.”)

Uiteindelijk ontstaat er een tweestrijd tussen de would-be-regisseur en twee van de spelers, die meer zien in gewapend verzet tegen de jagers dan in Bambi’s toxische gedweep met martelaarschap. Dit op zich boeiende conflict wordt echter onschadelijk gemaakt door de didactische vorm waarin Moeremans en Robbrecht het slot gieten. Net als in voorganger Robin Hood worden de personages gereduceerd tot spreekbuis van de ideeën die ze vertegenwoordigen, en gaat de prikkelende politieke inhoud van het stuk ten onder in uitleggerigheid en nuance. Zo begint deze Bambi in de wildernis van het bos, maar eindigt de voorstelling in de veilige ordening van het klaslokaal.