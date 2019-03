Aruba op de Europese lijst van belastingparadijzen

Aruba is door de Europese Unie op de lijst van belastingparadijzen gezet. De Europese ministers van Financiën hebben dinsdag de lijst van ‘niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden’ – landen met weinig openheid over het belastingregime en geen vennootschapsbelasting – uitgebreid.

Nieuw op de lijst zijn, naast Aruba, ook Belize, Bermuda, Fiji, Oman, Vanuatu en Dominica. Op de lijst stonden al Amerikaans‑ Samoa, Guam, Samoa, Trinidad en Tobago en de Amerikaanse Maagdeneilanden. Het eiland Barbados, de Verenigde Arabische Emiraten en de Marshalleilanden waren even naar de ‘grijze lijst’ gepromoveerd, maar zijn weer terug naar de zwarte lijst wegens het uitblijven van veranderingen.

Te laat

Volgens staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) had Aruba het stempel ‘belastingparadijs’ kunnen verwachten. „De verandering in de belastingwetgeving wordt pas eind maart behandeld en dat is te laat. Ze waren gewaarschuwd”, zei Snel in Brussel na afloop van de vergadering volgens de NOS. Aruba heeft een paar maanden om met andere fiscale wetgeving te komen. De Arubaanse minister van Financiën, Xiomara Ruiz-Maduro, liet weten dat het wetsontwerp vertraging heeft opgelopen door een tekort aan ambtenaren.

Nederland hanteert een eigen zwarte lijst.

Lidstaten van de Europese Unie kunnen maatregelen nemen tegen landen die op de zwarte lijst staan. Zo kunnen zij sterker toezicht en strengere controles eisen of heffingen opleggen, maar ze zijn daar niet toe verplicht.

Over de lijst is stevig geruzied door de lidstaten. Vlak voor de vergadering van de ministers liet de Roemeense minister van Financiën nog weten dat de lijst nog helemaal niet gepubliceerd zou worden. Twistpunt was het feit dat de Verenigde Arabische Emiraten op de lijst zou komen. Volgens persbureau Bloomberg verzetten met name Italië en Estland zich daar tegen.