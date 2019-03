24 jaar cel en tbs voor Syriër om twee moorden in Maastricht

De rechtbank in Maastricht heeft de Syriër Osama I. dinsdag veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. I. doodde eind 2017 op één avond twee mensen uit Maastricht en verwondde een ander.

Het Openbaar Ministerie eiste een maand geleden achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Van de rechtbank moet I. ook 70.000 euro schadevergoeding betalen aan een vrouw die door hem haar moeder verloor en die zelf gewond raakte.

De in Raqqa geboren en getogen I. (38) vluchtte in 2014 naar Nederland. Op 14 december 2017 doodde hij in Maastricht eerst een Egyptische man en tien minuten later een paar straten verderop een Syrische vrouw. Haar dochter raakte gewond en was waarschijnlijk ook gedood als een met een moersleutel gewapende buurman niet had ingegrepen. I. vluchtte met het bebloede mes nog in zijn handen naar de Turkse moskee, waar hij later die avond werd gearresteerd.

Terroristische motieven

De gewelddaden zorgden in Maastricht en omstreken voor veel consternatie. Dat had te maken met het gebruikte geweld (opensnijden van kelen), maar ook met het aanvankelijke vermoeden van terroristische motieven. Volgens sommigen had er ‘Allahoe akbar’ geklonken.

Wegens diverse uitreizigers naar Islamitische Staat en verschillende haarden van moslimextremisme net over de grens hield de stad met alles rekening. Er was contact tot op het hoogste niveau met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid – destijds Dick Schoof – en premier Mark Rutte, op dat moment op een EU-top in Brussel.

De veroordeelde was al voor de fatale avond betrokken geweest bij een aantal incidenten. Hij verklaarde voor de rechter dat hij werd beheerst door djinns – demonen. De inhoudelijke behandeling van de zaak verliep vorige maand tumultueus. De vrouw die op 14 december gewond raakte gooide een schoen naar I. Nadat zij uit de zaal was verwijderd, ontstond ophef tussen haar broers en zussen en de parketpolitie.