Gisteren wandelde ik op het platteland. Ik zag er een prachtig kind van een jaar of dertien met lange donkere vlechten in blauwe overall. Achter haar aan sjokten een geit, een kip en een oude bouvier en op het erf prijkte een verkiezingsposter van de SGP. Ik maakte een praatje met haar terwijl ze pootgoed uit een mand pakte en vertelde dat ze geen boerin wilde worden. Ik geloofde haar niet. Tot ze de wortelgetrokken bloembolletjes omhooghield – ze omkerend en nog eens omkerend – en vroeg: „Weet u misschien wat de bovenkant is?”

