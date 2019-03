Werkstraffen voor hackers Instagram-account rapper Lil’ Kleine

Twee mannen die het Instagram-account van Lil’ Kleine hackten, zijn maandag door de rechtbank in Dordrecht veroordeeld tot werkstraffen. De twee verschaften zich illegaal toegang tot tientallen populaire profielen.

De rechtbank legt de 22-jarige Romeo V. uit Alblasserdam en de 21-jarige Sebastiaan B. uit Boskoop werkstraffen van 160 uur op, 40 uur meer dan justitie had geëist. Beide mannen kregen ook een celstraf opgelegd, maar deze was even hoog als de periode dat zij in 2016 in voorarrest zaten. Beiden hoeven daarom niet terug te cel in.

De twee achterhaalden in 2015 en 2016 via phishingmails inloggegevens van tientallen populaire Instagram-accounts met meer dan honderdduizend volgers. Ze gebruikten software die dergelijke accounts automatisch selecteerde, rapper Lil’ Kleine kwam dus per toeval in beeld.

Accounts dooverkopen

Het duo verdiende vervolgens geld aan de praktijken door onder meer de accounts door te verkopen aan derden en betaalde advertenties op de profielen te plaatsen. Naast Lil’ Kleine waren ook de Instagram-profielen van enkele modellen uit Amerika en Australië doelwit, evenals het profiel van een Olympisch sporter uit Amerika, zo schrijft het AD.

Op het account van Lil’ Kleine plaatsten de twee een filmpje van hackerscollectief Anonymous waarin de artiest van pedofilie werd beschuldigd. Het leverde hen in totaal ruim 42.000 euro op. Hoeveel geld de twee moeten terugbetalen, bepaalt justitie op een later tijdstip.

Het proces diende twee weken geleden. Justitie nam het de twee kwalijk dat ze met hun handelen grof inbreuk hebben gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers. De twee gaven toen aan spijt te hebben van hun actie, die als grap was begonnen.