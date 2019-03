VS: samenwerken met Huawei aan 5G heeft consequenties

Bondgenoten van de Verenigde Staten die technologie van Huawei toelaten in het 5G-netwerk dat in hun land wordt opgebouwd, gaan daar mogelijk gevolgen van ondervinden. De Amerikanen hebben maandag laten weten dat ze overwegen minder inlichtingen te delen met landen die in zee gaan met het Chinese telecombedrijf.

Volgens The Wall Street Journal hebben de VS maandag voor het eerst expliciet een waarschuwing overgebracht aan Duitsland om geen zaken te doen met Huawei. De Amerikaanse ambassadeur in Berlijn Richard Grenell zou dat vrijdag hebben gedaan in een brief aan de Duitse minister van Economie Peter Altmaier. De Duitsers bevestigen het bestaan van de brief.

Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassadeur wilde tegenover persbureaus Reuters en AFP niet ingaan op de inhoud van de brief. Wel zei hij dat de VS kunnen gaan twijfelen aan de vertrouwelijkheid van de onderlinge communicatie als een land Huawei-technologie toelaat in zijn 5G-netwerk. “Dat kan in de toekomst de snelle samenwerking en het uitwisselen van informatie in gevaar brengen”, aldus de woordvoerder.

Spionage

De VS roepen hun bondgenoten al langer op Huawei-apparatuur te weren uit hun 5G-netwerken. Ze vrezen dat de Chinese overheid het bedrijf gebruikt voor spionage. De Amerikaanse angst gaat ook over de verregaande controle die China via Huawei zou kunnen krijgen over de 5G-netwerken, die in de toekomst een cruciale rol gaan spelen in de digitale infrastructuur.

In de VS zelf is het voor telecomproviders al verboden apparatuur van Huawei te gebruiken. Australië, Nieuw-Zeeland en Japan hebben soortgelijke maatregelen getroffen. In andere landen, waaronder Nederland, is het al dan niet in de ban doen van Huawei nog onderwerp van discussie.