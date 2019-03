Verenigd Koninkrijk krijgt garantie van EU over Ierse grens

De Britse premier Theresa May en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker hebben een akkoord bereikt maandagavond over de aanpassing van het Brexitakkoord.Het zou gaan om een regeling die een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet voorkomen. Dat maakten zij tijdens een gezamenlijke persconferentie bekend.

Het gaat om een afspraak die wettelijk bindend is, waarin een garantie is gegeven over de Ierse grens, waarmee een alternatief wordt geboden voor de backstop. Dit juridische instrument zou zo nodig in december 2020 in werking kunnen treden, als de overgangsperiode voorbij is.

Op de vooravond van wat de spannendste Brexitweek in tijden wordt, reisde premier Theresa May maandagavond onverwacht naar Straatsburg af. Samen met haar Brexit-minister Stephen Barclay sprak ze daar nog een laatste keer met voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. Deze noodoplossing moet het voor Theresa May makkelijker maken wanneer haar akkoord dinsdag langs het Britse Lagerhuis gaat.

Stemming

Maandagmiddag maakte Downing Street bekend dat de stemming morgen hoe dan ook doorgaat. Voor May was het in Straatsburg belangrijk om toch nog aanpassingen aan de noodoplossing voor Ierland uitonderhandeld te krijgen. Die noodoplossing is vooralsnog het grootste struikelblok voor May in het Lagerhuis.

Veel parlementariërs vrezen dat als er geen harde afspraken over de duur van de backstop worden gemaakt, het VK eindeloos aan de EU gebonden blijft. Eerder op maandag gingen de geruchten dat May zondag al een compromis met Juncker had bereikt, maar dat haar kabinet daarmee niet akkoord ging.

Als Mays deal morgen in het parlement wordt weggestemd, vindt woensdag een nieuwe stemming plaats. Die moet uitwijzen of een No Deal-scenario voor het Lagerhuis acceptabel is. Is het dat niet, dan wordt donderdag weer gestemd over de vraag of de Brexit moet worden uitgesteld. Maar als het akkoord opnieuw wordt verworpen, is het zeer goed mogelijk dat het parlement woensdag al probeert in te grijpen door alternatieven te opperen zoals een tweede referendum of een zachtere Brexit. Tegelijkertijd dreigt May al enkele dagen dat de kans bestaat dat de Brexit helemaal niet meer doorgaat, als haar deal opnieuw wordt verworpen.