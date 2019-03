‘Twee op de drie doktersassistenten kreeg te maken met geweld’

Ongeveer twee op de drie doktersassistenten kreeg de afgelopen twee jaar te maken met geweld. Dat blijkt maandag uit een peiling onder bijna duizend leden van de NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. Schelden, spugen en opzettelijke vernielingen komen het vaakst voor, blijkt uit de peiling.

62 procent van de 986 ondervraagde assistenten, die voornamelijk bij huisartsenpraktijken werken, kreeg de afgelopen twee jaar te maken met agressie. 17 procent ervoer “zwaar geweld”, zoals slaan of schoppen. Drie procent van de ondervraagden werd bedreigd met mes of vuurwapen, schrijft de NVDA. In een enkel geval werd een assistent met een bijl bedreigd.

Doktersassistenten doen in vier op de vijf gevallen geen melding bij de politie, die in enkele gevallen in moest grijpen. Slechts 11 procent deed aangifte. De assistenten stellen dat het geweld in andere gevallen niet ernstig genoeg was, de aangifte niet zinvol werd geacht wegens het ontbreken van getuigen, of “lastig in verband met de privacy” was.

Meer dan een kwart van de gepeilde assistenten had vaker dan vier keer per jaar te maken met geweld. Volgens bijna 44 procent van hen neemt het geweld sterk toe. Door de agressie voelen veel doktersassistenten zich angstig, boos en onveilig. Zes procent houdt er “langdurige of fysieke klachten” aan over.