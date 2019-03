Zit u nog wel eens op Facebook? Ik steeds minder. Vanwege alle privacyschandalen, al maakt dat niet echt uit – andere apps sturen toch ongevraagd je data naar Facebook. De andere reden is belangrijker: Facebook is gewoon een beetje saai en ouderwets geworden.

Ik heb nog een profiel voor uitnodigingen voor verjaardagen, en omdat heel veel mensen een profiel hebben. Zo kom ik met ze in contact voor verhalen. Ik kom er ook altijd dezelfde soort eetvideo’s tegen. Ze zijn kort, van boven gefilmd, en er wordt bijna altijd iets met sappig gesmolten kaas bereid: gevulde kipnuggets, uienringen, pizza’s of hotdogs. Echt van die filmpjes waar je trek van krijgt.

Al deze video’s komen van Tasty, het culinaire Facebookkanaal van het Amerikaanse Buzzfeed. Met 98 miljoen volgers op Facebook is het ’s werelds grootste food network. Het hebben van zo veel volgers smeekt natuurlijk om een verdienmodel. Daarom is er allerlei Tasty-keukengerei te koop. Van kookgerei is het een kleine stap naar een kookboek. De video’s zijn van zichzelf al overzichtelijk, dus die zijn zo overgeschreven. Zo is een boek met 91 recepten snel gevuld.

Ik denk niet dat Tasty heeft gecheckt hoe vaak mensen daadwerkelijk hun recepten maken. Ik bijvoorbeeld nooit. Want het comfort food van Tasty is zo eenvoudig dat als u zin heeft om te koken u al snel denkt: ik doe even beter mijn best en maak wat anders.

Het eten – vaak gefrituurd en met kaas – is bovendien zo vet dat het het ideale antikatervoedsel is. Op de cover staat – je verwacht het niet – een uit elkaar getrokken mozzarella-uienring. Maar juist als je een kater hebt, heb je geen zin om uitgebreid te koken. Daar zijn de recepten nou net weer niet eenvoudig genoeg voor.

Wat Tasty maakt is ook niet bijster origineel of bijzonder. Zelfs mijn vriendin herkende de recepten van bavette met chimichurri en de kip met veertig tenen knoflook uit de oven uit andere kookboeken. Ook hierin vormt de cover een dieptepunt, want voor de marinarasaus die u ziet krijgt u geen recept. U moet maar een potje kopen.

Al met al is dit boek geen groot succes. Ik weet echter zeker dat u er een brakke student heel erg blij mee kan maken. Mocht u daar een exemplaar van kennen, dan is dit zo’n slecht cadeau nog niet.