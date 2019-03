Schiphol annuleert 124 vluchten vanwege wind

Schiphol heeft maandag 124 vluchten geannuleerd vanwege de harde wind. Als gevolg van de noordwestenwind gebruikt Schiphol slechts één landings- en één startbaan van in totaal zes banen. Vluchten die wel doorgaan zullen volgens een woordvoerder van de luchthaven zo’n dertig tot veertig minuten vertraging oplopen.

Naar verwachting kunnen passagiers van geannuleerde vluchten veelal een latere vlucht pakken. De geannuleerde vluchten zouden voornamelijk van en naar Europese steden reizen; reizigers op dat soort continentale vluchten kunnen makkelijker worden omgeboekt, omdat die - in tegenstelling tot vluchten van en naar andere werelddelen - in de regel meerdere keren per dag gaan.

Andere delen van Nederland ondervinden eveneens hinder van het stormachtige weer. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven. De meteorologen waarschuwen voor zware windstoten in de ochtend en middag tot maximaal tachtig kilometer per uur. Aan de noordelijke kust en bij het IJsselmeer kunnen ze zelfs oplopen tot honderd kilometer per uur. Aan het einde van de middag neemt de wind naar verwachting in kracht af.

Flinke files in de ochtend

De ochtendspits was door de harde wind behoorlijk druk. Op het hoogtepunt stond er meer dan zeshonderd kilometer file, zo’n anderhalf keer het gemiddelde. Volgens een woordvoerder van de ANWB was het vooral in het zuiden en rondom Utrecht “uitzonderlijk druk”. Naar verwachting neemt met de verminderende windsnelheid de verkeersdrukte vanavond af.

Op het spoor ondervinden reizigers vooralsnog geen hinder. In tegenstelling tot zondag rijden treinen maandag weer volgens dienstregeling. Zondag had het spoorverkeer vooral in Limburg het zwaar te verduren, aldus een NS-woordvoerder. Door een flink aantal bomen dat op het spoor en bovenleidingen terecht was gekomen, reden een deel van de dag geen treinen maar bussen ten zuiden van Roermond.

De zware storm zondag heeft naar schatting voor “enkele miljoenen” schade aangericht, zegt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars tegen persbureau ANP. Vanwege harde windstoten gold zondagmiddag voor Zeeland, Zuid-Holland, Brabant en Limburg code oranje.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid spreekt van een “bovengemiddeld” aantal meldingen. Zonnepanelen en pannen vlogen van daken en bomen vielen om. In Zeeland kregen de nooddiensten zevenhonderd meldingen, volgens een woordvoerder “uitzonderlijk veel”. Normaal zijn dat er zo’n tien per dag. Meldingen betroffen onder meer kapotte schoorstenen en verkeersborden en zelfs afgewaaide daken.