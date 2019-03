Ruim 300 miljoen euro extra naar zorg in Groningse aardbevingsgemeenten

De komende jaren komt er 331 miljoen euro beschikbaar voor de zorg in Groningse aardbevingsgemeenten. De ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) hebben dat maandag bekendgemaakt. Het extra geld is onder meer bedoeld voor nieuwbouw en de versterking van panden die nu niet aardbevingsbestendig zijn.

Het geld is bedoeld om 48 zorglocaties in het aardbevingsgebied te versterken. Op negen andere locaties in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en het Hogeland komt er nieuwbouw bij. In totaal komen er 846 bedden en honderd nieuwe plaatsen voor psychiatrische dagbesteding bij. Het Rijk maakt in totaal 140 miljoen euro vrij, zorgaanbieders nemen een groot deel van de overige kosten voor hun rekening.

Niet aardbevingsbestendig

Veel zorgpanden in Noord- en Midden-Groningen zijn nu nog niet aardbevingsbestendig. Tegelijkertijd neemt de zorgvraag in Groningen toe doordat de bevolking erg vergrijst. De commissie Ruys - die zich over het akkoord boog - waarschuwde eerder dat de gezondheidszorg in de bevingsregio dreigde om te vallen, aldus RTV Noord.

Het plan stamt al uit oktober. Naast het Rijk zijn acht zorgaanbieders, twee woningcorporaties, vijf gemeenten, de provincie Groningen en verzekeraar Menzis betrokken bij het Groninger Zorgakkoord. De bouwplannen moeten uiterlijk in 2020 rond zijn.

Het geld is niet bedoeld om de schade van de aardbevingen in het gebied te herstellen. De afgelopen jaren deden zich in Groningen meerdere kleine aardbevingen voor waardoor vele huizen beschadigd raakten. Vorig jaar december stapten 5.000 Groningers naar de rechter om gaswinner de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor de schade aansprakelijk te stellen. Dat gebeurde in 2016 ook al, de 120 gedupeerden kregen toen van de rechter gelijk.