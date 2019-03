Radicale imams steunen omstreden Cornelius Haga

Radicale imams hebben zich geschaard achter het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, dat bedreigd wordt met sluiting. De predikers plaatsen steunbetuigingen op sociale media en proberen critici van de school de mond te snoeren.

Anti-terrorismecoördinator NCTV stelde vorige week op basis van informatie van de geheime dienst AIVD dat Cornelius Haga wordt aangestuurd door mensen die banden onderhouden met Tsjetsjeense terroristen. Burgemeester Femke Halsema eist het onmiddellijke ontslag van het schoolbestuur dat vooralsnog weigert. Dit weekend spraken verschillende radicale predikers steun uit voor de school.

Volgens de Hilversumse prediker Abou Hafs is het „overduidelijk” dat de Nederlandse overheid als een „sluwe vos” moslims hun vrijheid van onderwijs probeert te ontnemen. Hij voorspelt een „hele grote ramp” als de school moet sluiten. „We kunnen veel aan maar we laten ons niet piepelen door die boevenbende bij de overheid!” Abou Hafs richt zich in preken tegen de democratie en sprak eerder op een demonstratie die uitliep op een steunbetuiging aan terreurbeweging IS. Hij ontkende hierna IS te steunen.

Videoboodschap

De imam van de salafistische Quba-moskee in Den Haag, bekend als ‘broeder Ismail’, bracht zaterdag een videoboodschap uit waarin hij de overheid hekelt die „zonder bewijzen” Cornelius Haga afschildert als „terroristenschool”. Hij roept moslims op de berichten niet te geloven.

Ouders sluiten de rijen na ‘hetze’

Ook de Haagse imam Fawaz Jneid neemt het in een video op voor Cornelius Haga. De imam kreeg een gebiedsverbod voor een deel van Den Haag omdat hij volgens de rechter de jihadistische strijd aanmoedigt. In de video gaat Fawaz tekeer tegen collega-imam Yassin Elforkani, die in een uitzending van Nieuwsuur het schoolbestuur bekritiseerde. Fawaz roept op tot een campagne op sociale media tegen Elforkani, die volgens hem de islam kapot probeert te maken. In reactie hierop noemt de eveneens radicale imam Abdelhamid Ainelhayat uit Helmond Elforkani een „zondige ketter”. De bovengenoemde Abou Hafs betitelt hem als „munafiq”. Dat betekent iemand die zich voordoet als moslim en in de ogen van fundamentalisten de doodstraf verdient.

Opgehitst

In een reactie zegt Elforkani dat mensen tegen hem worden „opgehitst” en dat dit intimiderend is. „Er hoeft maar één gek tussen te zitten die de daad bij het woord voegt. Terwijl ik niet eens heb gezegd dat die school dicht moet: ik vind alleen dat het bestuur moet opstappen nu er een AIVD-rapport over hen ligt – juist in het belang van het Cornelius Haga Lyceum.”