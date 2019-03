Puigdemont naar Straatsburg? Hij heeft nog een lange weg te gaan

Carles Puigdemont wil zijn strijd voor een onafhankelijke republiek Catalonië voortzetten via het Europees Parlement. De separatist heeft zich opgeworpen als lijsttrekker van Junts per Catalunya (Samen voor Catalonië) bij de Europese verkiezingen eind mei. „Het is tijd voor een nieuw initiatief om het recht op Catalaanse zelfbeschikking vanuit het hart van Europa naar de hele wereld uit te dragen”, zo liet Puigdemont via Twitter weten.

De kans dat Puigdemont daadwerkelijk via het Europees Parlement terugkeert in de politiek lijkt niet groot. Na een eventuele verkiezing zou de voormalige regiopresident eerst voor een Spaanse kiescommissie moeten zweren dat hij zich als lid van het Europees Parlement aan de grondwet houdt. Puigdemont zal bij een terugkeer naar Spanje worden gearresteerd op verdenking van rebellie. Daarnaast is het nog de vraag of andere partijen Puigdemont als leider van de coalitie Junts per Cataluyna zullen steunen.

Puigdemont is sinds eind oktober 2017 op de vlucht voor de Spaanse justitie nadat het regioparlement in Barcelona op illegale wijze de republiek Catalonië had uitgeroepen. De zelfverklaard president vertrok met vier van zijn ‘ministers’ naar België en wist daarmee tot dusver vervolging te ontlopen. Belgische en Duitse rechters hielden uitlevering aan Spanje tegen omdat daar bij verdenking van ‘rebellie’ geen wettelijke basis voor bestaat. Bij verstek veroordelen bestaat in Spanje niet.

Negen andere ‘ministers’ uit de voormalige regering van Puigdemont staan samen met de voormalige parlementsvoorzitter en twee actieleiders nu terecht voor het hooggerechtshof in Madrid. Tegen hen zijn straffen van zeven tot 25 jaar geëist.

Een aantal van hen zal zich net als Puigdemont kandidaat stellen bij komende verkiezingen. Jordi Sánchez, Jordi Turull en Josep Rull zullen bij de nationale parlementsverkiezingen van 28 april op de lijst van PdeCat komen, dat onderdeel uitmaakt van Junts per Catalunya. Voormalig vice-premier van Catalonië Oriol Junqueras wil met zijn linkse ERC zowel aan de nationale als aan de Europese verkiezingen deelnemen. Voor stemmen in ‘Brussel’ zal hij het dan waarschijnlijk vanuit zijn cel in Spanje moeten opnemen tegen Puigdemont.